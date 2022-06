Performancekunst Tanz, Artfashion und Ökopop: Die Toggenburger «Alpenhexe» Livia Rita präsentiert ihr erstes Album als Gesamtkunstwerk Ende Juli erscheint das Débutalbum «Fuga Futura» der Toggenburger Multikünstlerin Livia Rita. Einen Vorgeschmack darauf gibt die 30-Jährige am Freitag in der Alten Stuhlfabrik Herisau – in Form einer multimedialen Bühnenshow. Claudio Weder Jetzt kommentieren 15.06.2022, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hält sich gerne in der Natur auf und bezeichnet sich daher als «Alpenhexe»: Die Toggenburger Künstlerin Livia Rita. Bild: PD/Yasmine Akim

Die Türen des VW-Busses stehen sperrangelweit offen. Im Innern stapeln sich Taschen und Koffer; neben dem Bus steht eine Büste, die ein Glitzerkostüm trägt. Zeit, ihren Tourbus auszuladen, hatte die Nesslauer Künstlerin, Musikerin und Designerin Livia Rita, bürgerlich Liva Heim, noch nicht. Gerade ist sie aus England zurückgekehrt, wo sie zehn Shows spielte – unter anderem im ausverkauften Sadler’s Wells, Londons wichtigster Tanzinstitution.

«Ich bin ziemlich fertig», erzählt die 30-Jährige und lacht. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt aber nicht, denn nach einer weiteren Show in Zürich steht am Freitag der nächste Auftritt in der Alten Stuhlfabrik in Herisau an. Danach geht es weiter nach Deutschland.

Utopische Träume und dystopische Ängste

Mit den Shows läutet Livia Rita ihr Débutalbum «Fuga Futura» ein, das Ende Juli erscheint. Sie präsentiert es als Gesamtkunstwerk, das verschiedene Kunstformen miteinander verbindet. Ihre Konzerte sind daher ein multimediales Erlebnis: Sie beinhalten sowohl elektronische Musik als auch selbst designte Artfashion, Tanzperformance sowie theatrale Elemente.

In extravaganten Kostümen bezirzen Livia Rita und ihre Tänzerinnen die Zukunft. Bild: PD/Hector O’Donnell

Inhaltlich ist «Fuga Futura» ein Coming-of-Age-Album: «Es geht ums Erwachsenwerden – und die Emotionen, die einen dabei begleiten», erzählt Livia Rita. Zentral ist aber auch der Blick nach vorn, in die Zukunft. Denn um das Album herum hat Livia Rita ihre eigene Vision gebaut, in die sie sowohl utopische Träume als auch dystopische Ängste hineinprojiziert.

Futura nennt sie diese imaginäre Welt, die bevölkert ist von mystischen Fabelwesen, die Superkräfte haben und Namen tragen wie «Diabolica Raver», «Techno-Horreo», «Magmarock Demon», «Dark Thunder Elf» oder «The Tsunami Siren».

Jeder der elf Albumsongs ist einer solchen Kreatur gewidmet. Diese werden auch in die Bühnenshows integriert: Was Livia Rita singt, setzen die tanzenden Kreaturen visuell um. Verkörpert werden sie durch Mitglieder der Avantgardeners Community, so nennt Livia Rita ihr kreatives Netzwerk, das in der Schweiz mittlerweile auf 70 Personen herangewachsen ist. Sie sagt:

«Ich versuche bei jedem Auftritt mit Künstlerinnen und Künstlern vor Ort zusammenzuarbeiten.»

Für jede der elf Kreaturen existiert eine solche «Gamecard». Bild: PD

Rauchende Kleider und Discokugeln

Ein Hingucker sind die Outfits: Für jede Kreatur hat Livia Rita ein Fashionkostüm designt. Manche Kleider sind mit Rauch gefüllt, andere bestehen aus Discokugeln, wiederum andere haben gemäss Livia Rita eine «fleischartige Konsistenz und sehen aus wie eine zweite Haut». Die Kreaturen erweckt sie auf der Bühne mit verträumtem Gesang und elektronischen Beats zum Leben.

Livia Rita will mit ihren Shows die Zukunft einläuten. Diese versteht sie als unendlichen Spielplatz von Möglichkeiten. «Fuga Futura» sei eine Einladung dazu, wild und revolutionär zu sein und neue Zukunftsmodelle zu erproben. «Denn wir haben unsere Zukunft ja selber in der Hand.»

«Muscle of Freedom», einer der Songs des Albums «Fuga Futura». Video: Youtube

Teil von Livia Ritas Zukunftsvision ist auch die Natur. Diese ist für sie von zentraler Bedeutung: Obwohl sie ihren Wohnsitz in Zürich hat und sich häufig in London aufhält, schätzt Livia Rita, die sich als «Alpenhexe» bezeichnet, ihre Toggenburger Heimat als Rückzugs- und Arbeitsort. Die Natur habe für sie nicht nur eine inspirierende, sondern auch eine heilende Wirkung.

Oft schwingt in Livia Ritas Musik, die sie stilistisch als «mystischen Ökopop» umschreibt, ein klimaaktivistisches Element mit. Die Zukunft malt sie sich als Ort aus, in welchem die Menschen mit der Natur in Einklang leben. Einen Song des neuen Albums hat sie den Klimastreikenden gewidmet, zu denen sie selber gehört.

Nicht zuletzt beschäftigt sie sich auch über die Musik hinaus mit Umweltthemen: Sie arbeitet gerade an einer Filmserie zur Klimakrise, wie sie verrät. Für die Dreharbeiten reist sie nächstes Jahr nach Griechenland.

Freitag, 17. Juni, 20 Uhr, Alte Stuhlfabrik Herisau. Weitere Tourdaten in der Ostschweiz: 16. August, Lokremise Wil; 10. Dezember, Grabenhalle St.Gallen. Infos unter liviarita.com

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen