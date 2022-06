PERFORMANCE Mit dem ganzen Körper hören: Die Thurgauer Künstlerin Rahel Kraft erkundet das St.Galler Sitterwerk akustisch In der St.Galler Reihe Contrapunkt ist die aus dem Thurgau stammende Künstlerin Rahel Kraft bei der Stiftung Sitterwerk zu Gast. Ungewohnte Hörerlebnisse erwarten das Publikum. Am Samstag stellt Rahel Kraft ihr Projekt «Airstroller» vor. Martin Preisser Jetzt kommentieren 22.06.2022, 17.00 Uhr

Die Komponistin und Performerin Rahel Kraft im Bad des Sitterwerks St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Drei Wochen Feldforschung in den und um die Gebäude der St.Galler Stiftung Sitterwerk hat Rahel Kraft als Vorbereitung auf ihr Projekt Airstroller hinter sich; sie erkundete den Innen- und Aussenraum akustisch. Kontrapunkt, die St.Galler Reihe für zeitgenössische Musik, hat der Komponistin für ihre Performance am Samstag an verschiedenen Punkten des Sitterwerk-Areals eine Carte blanche gegeben.

Das Publikum wird mit dem, was sie in diesen drei Wochen gefunden und aufgenommen hat, überrascht. Etwa mit Unterwasser-Audios aus der Sitter oder dem Bad des Sitterwerks. Ein anderes Hörerlebnis wird aus Lautsprechern kommen, die Rahel Kraft auf dem Körper trägt und die ihren Atem hörbar machen. Dann werden während Performance drei Schirme unter den Zuhörenden herumgereicht. Der Stoff ist versteift und mit Oberflächenschallwandlern versehen. Wie unter einer Klangglocke nimmt man ungewohnte Geräusche wahr. Rahel Kraft sagt:

«Ich bin überzeugt, dass Zuhören eine Form der Reflexion ist.»

Die Künstlerin, die ihre Jugend in Mammern und auf dem thurgauischen Seerücken verbracht hat, begibt sich mit auch international beachteten Projekten auf die Suche, wie sie das Hören mit anderen Sinnen als nur dem Gehörsinn verbinden und dabei den ganzen Körper mit einbeziehen kann.

Klangliche Irritationen schaffen neue Erfahrungen

Woher kommt der Klang, wie wirkt er körperlich? Solche überraschenden Eindrücke können beim Publikum auch Irritationen auslösen, die wiederum auf neue Hörerfahrungen abzielen. Rahel Kraft will die mögliche Verwirrung durch Klänge auch dazu nutzen, dem Zuhörenden eine neue, vielleicht überraschende Seite der ihn umgebenden Räume anzubieten. Teil dieser Performance ist auch ein Spaziergang, bei dem man im Gehen verschiedene Zustände erleben soll. «Visuelle Impulse über Zuhör-Partituren, Tanz- und Stimmaktionen sowie rein musikalische Momente» verspricht Rahel Kraft im Projektbeschrieb ihrer Mischform aus Performance und Sound Walk.

Konkret heisst das: Im Dreieck von Klang, Bewegung und Raum will Rahel Kraft auch im Sitterwerk «Reibung, Überschneidung und Überraschung in Hörsituationen erzeugen». Das klingt erst einmal anspruchsvoll, ist aber niederschwellig gedacht; Das Publikum braucht keine Kenntnis» in Neuer Musik, sondern einfach Neugier, sich auf neue Erfahrungen von Wahrnehmung einzulassen. Neben viel Klangtechnik gibt es am Samstag beim Klang-Spaziergang auch eine Livemusikstation: Mit Rahel Kraft (Gesang), der Tänzerin Marie Jeger und dem Bassisten Urban Lienert.

Das Sitterwerk ist ein brodelnder Topf

Rahel Kraft, die seit kurzem in Basel lebt, ist begeistert vom St.Galler Sitterwerk, mit seiner Bibliothek, seiner Kunstgiesserei und dem Kesselhaus:

«Der Ort ist wie brodelnder Topf, hier ist unheimlich viel Wissen über ganz verschiedene Formen von Materie gebündelt. Das stimuliert mich, das schafft Reibung, weil ich als Musikerin vom Immateriellen herkomme.»

«Resounding Entities»: Eine Arbeit von Rahel Kraft und Tomoko Hojo. Quelle: Youtube

Die Komponistin hat nach ihrem Studium in Gesang an der Hochschule für Musik Luzern und in Sound Arts an der University of Arts London an zahlreichen experimentellen Projekten teilgenommen und zuletzt drei Jahre in Wien gelebt. Rahel Kraft geht es, kurz gefasst, auch um das spartenübergreifende Hinterfragen, wie Musik, Klang und Geräusche präsentiert werden können. Zudem will sie die fragilen Grenzen der Wahrnehmung erforschen.

Rahel Krafts Performance «Paradoxical Creatures» ist ein intimer Dialog zwischen Körper, Papier und Sound. Quelle: Youtube

Aufführung: Sa, 25. 6., 17 Uhr, Sitterwerk (St.Gallen); Infos: www.contrapunkt-sg.ch; www.rahelkraft.com.

