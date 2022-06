PERFORMANCE Die Kreuzlinger Performancekünstlerin Micha Stuhlmann blickt dem Tod mutig ins Auge Einen intensiven, manchmal auch schonungslosen Abend mit dem Titel «Chronik eines Aussterbens» erlebt man auf drei Parkebenen des Tägerwiler Parkhauses Zecchinel. Achtzehn Performerinnen und Performer gestalten ein packendes Memento mori. Martin Preisser 19.06.2022, 14.30 Uhr

Im Tägerwiler Zecchinel-Parkhaus: eine wilde, archaische, aufrüttelnde Szene mit Holzspeeren. Bilder: Reto Martin

Einen Performanceabend mit Micha Stuhlmann schaut man sich nicht einfach zurückgelehnt auf dem Stuhl an. Die Kreuzlinger Künstlerin zwingt das Publikum dazu, sich den Ideen des Abends ausgesetzt zu fühlen. Noch herrscht blaue Stunde auf dem obersten Parkdeck. Die Sonne geht langsam hinterm Untersee unter, und die achtzehn Performerinnen und Performer nehmen sich der Zuschauenden an. Man kann sich etwas vorlesen lassen, wird am Nacken massiert, kann tanzen, eine Fusswaschung bekommen oder lernen, wie man richtig einen Knoten knüpft. Das Ensemble geht ganz direkt in Kontakt und auf Tuchfühlung. Die Gesichter der Zuschauenden verändern sich, Emotionen werden langsam sichtbar. Das Publikum wird Teil des Ganzen.

Mysterienspiele dienten in der Antike dazu, Wege aus der sichtbaren in die geistige Welt zu ebnen, spirituelle Geheimnisse erfahrbar zu machen. Das will Micha Stuhlmann mit ihrem modernen Parkhaus-Mysterienspiel auch. Blaue Stunde ja, Sinnlichkeit auch, aber es könnte der letzte Abend, ein Abend des Übergangs sein, der letzte Sonnenuntergang, die Ahnung der eigenen Endlichkeit.

Kein Wegschauen vor der Endlichkeit

Noch nie war die Welt so fragil wie in diesem geopolitisch brisanten Augenblick. Micha Stuhlmann, die bereits letztes Jahr in einem Film Menschen zu ihrer Auffassung von Sterben befragt hat, schaut in dieser Situation nicht weg, bringt den Tod oder besser den Kreislauf von Werden und Vergehen in ein packendes, aufrüttelndes, aber auch wach und bewusst machendes Performanceerlebnis. Nach einem Tanz mit runden, grossen Blechen legen die Performerinnen und Performer ihre roten Kleider ab und geleiten ins untere Parkdeck.

Vor Sonnenuntergang auf dem obersten Parkdeck: Die Performance beginnt sinnlich und will das Publikum betören.

Micha Stuhlmann ist eine radikale Performerin und Regisseurin, setzt auch nicht einfach perfekt Durchgestyltes vor. Sie verbindet die Schönheit und die Kraft des Körperlichen mit unmissverständlichen Botschaften und kann mit ihren Performanceideen ebenso gut unterhalten wie aufrütteln . Ein Micha-Stuhlmann-Abend lässt sich eigentlich nicht mit herkömmlichen Kriterien beurteilen, man muss sich hineinfallen lassen, sich ein Stück weit ausliefern.

Micha Stuhlmann beim Schlusstanz ihrer «Chronik eines Aussterbens».

Wie wir genau sterben, was sich wann wie auflöst: Die Performer lesen es vor. Nüchtern, aber unerbittlich. Das Wissen um die Prozesse zwischen Sterben und Tod kann vielleicht den Umgang mit der Angst erleichtern. Das ist eine Botschaft dieses Abends. Archaisch rituell tanzt die Gruppe. Jeder hat zwei Holzspeere in der Hand, die auf den Parkplatzboden einen drohend-dröhnenden Rhythmus erzeugen. Das Parkhaus selbst vibriert dabei einigermassen deutlich, Fragilität wird physisch spürbar. Abgelöst wird dieser Speertanz dann wiederum durch sphärisch anmutende Chorklänge.

Gesetze von Werden und Vergehen

Nochmals werden Kleider abgelegt. Jetzt die schwarzen. Die Zuschauenden steigen über den Kleiderteppich, jeder einzeln. Dann wird man in die nächst tiefere Parkebene, die auch eine Bewusstseinsebene symbolisieren könnte, entlassen. Lichter auf der spiralförmigen Parkeinfahrt zieren den Weg. Im untersten Geschoss wird die «Chronik eines Aussterbens» nochmals intensiviert. Man erlebt den Menschen immer mehr im Spannungsfeld zwischen Körperlichkeit und magischer Dimension.

Höhepunkt bildet da der wilde Tanz von Micha Stuhlmann selbst. Kraftvoll, sich aufbäumend wie sich ergebend den Gesetzen von Werden und Vergehen. Mit Laubbläser und Wasserspritze wird die Tänzerin durchaus humorvoll immer wieder ins Leben zurückgeholt. Unterstützt wird dieser starke Auftritt durch die genau passenden experimentellen Klänge von Sandra Weiss (Fagott und Saxofon) und Beat Keller (Gitarre).

Art TV hat eine frühere Performance von Micha Stuhlmann dokumentiert. Quelle: Youtube

Man muss sich diesem Abend hingeben, sich als Zuschauender quasi in ihn hineinwerfen, ein Stück weit loslassen von den herkömmlichen Ritualen eines Tanz- und Performanceabends. Man geht aufgewühlt aus dieser Veranstaltung, aber auch gekräftigt: Der mutige Blick auf den Tod macht das Leben wieder intensiver, farbiger wirkend. Diese Bewegung gibt Micha Stuhlmann ihrem Publikum mit: unkonventionell, mutig, ein wenig verrückt, aber ehrlich und wahrhaftig. Auf alle Fälle ein lohnendes Kulturerlebnis.

Weitere Aufführungen: 24. und 25. Juni sowie 2. und 3. Juli, jeweils 20.30 Uhr, Tiefgarage Zecchinel (Hauptstrasse 137, Tägerwilen); Tickets: www.chronik.info