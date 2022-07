14:56 Uhr Dienstag, 5. Juli

Ausserrhoder Künstlerin Karin K. Bühler führt Blog über Recherchereise in den USA

Karin Karinna Bühler ist während vier Monaten in den USA auf Recherchereise in Sachen Konzeptkunst und Feminismus. Bild: Bruno Kissling

Die Ausserrhoder Künstlerin Karin K. Bühler ist am 5. Juli in die USA abgereist. Dort wird sie bis im Oktober unterwegs sein auf den Spuren der US-amerikanischen Autorin und Kunstkritikerin Lucy R. Lippard. Diese Recherchereise ermöglicht die Ausserrhodische Kulturstiftung mit einem Stipendium. Bühler wird ihre Erlebnisse in einem Blog dokumentieren.

Ausgangspunkt für die Reise ist Lippards Buch «Six Years: The dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972». Das Zeitzeugnis dokumentiert die Anfänge von Konzeptkunst, Performance und Landart chronologisch in Text und Bild. Bühler hat das Buch in der Kunstbibliothek der Stiftung Sitterwerk in St.Gallen entdeckt, als sie im dortigen Gastatelier arbeitete.

Bühlers Recherchereise beginnt an der Ostküste im Archive of American Art in Washington DC, wo sich der Vorlass von Lippard befindet. Danach geht es für einen Monat nach New York, wo sie die St.Galler Filmemacherin Morena Barra besuchen wird. Mit der St.Galler Künstlerin Künstlerin Monika Sennhauser wird sie einen Trip durch New Mexico unternehmen und Lucy R. Lippard (1937*) besuchen. Bühlers Aufenthalt endet an der Westküste – in San Francisco und Los Angeles. (pd/gen)