14:57 Uhr Donnerstag, 8. September

Neue Leiterin für die Sitterwerk-Kunstbibliothek in St.Gallen

Eveline Wüthrich löst Roland Früh in der Leitung der Kunstbibliothek der Stiftung Sitterwerk in St.Gallen ab. Bild: PD

Nach genau acht Jahren gibt Roland Früh die Leitung der Sitterwerk-Kunstbibliothek in St.Gallen weiter und wird Fachreferent in der Bibliothek des Schweizerischen Instituts für Kunstgeschichte in Zürich. Eveline Wüthrich tritt am 1. Oktober Frühs Nachfolge an. Wüthrich hat Kunstgeschichte und Curatorial and Critical Studies studiert. Bisher leitete sie die Kunstbuchmesse I Never Read, Art Book Fair Basel, die sie 2012 zusammen mit einem kleinen Team gegründet hatte und die auch in Zukunft jährlich in Basel stattfinden wird.

Wie die Stiftung Sitterwerk in einer Mitteilung schreibt, schaffe Eveline Wüthrich mit der Messe und in ihrer kuratorischen Arbeit soziale Räume, in denen künstlerische Inhalte für eine breite Öffentlichkeit zugänglich werden. Diesen Ansatz und ihr grosses Netzwerk werde sie auch im Sitterwerk nutzen.(pd/gen)