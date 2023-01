12:21 Uhr Dienstag, 17. Januar

Konzert von Yes I'm Very Tired Now in der Grabenhalle St.Gallen

Der St.Galler Musiker Marc Frischknecht alias Yes I'm Very Tired Now. Bild: Ladina Bischof

Der St.Galler Melancholiker Marc Frischknecht ist Motor, Herz und Seele der Band Yes I’m Very Tired Now. Am Samstag, 21. Januar, spielt er ein Konzert in der Grabenhalle St.Gallen.

Frischknechts Stil ist zwischen Dark Pop und New Wave angesiedelt. Live wird er von Musikerinnen und Musikern unterstützt, welche seinen sphärischen, tanzbaren und elektronischen Sound mit Gitarren, Synthesizern, Schlagzeug und Bass zu einem ergreifenden Konzerterlebnis werden lassen. Mit auf der Bühne steht die St.Galler Sängerin Natasha Waters, die bereits auf der ersten EP von Yes I’m Very Tired Now zu hören war. Der Abend startet mit dem Ausserrhoder Singer-Songwriter Paul Palud. (pd/wec)

Video: Youtube