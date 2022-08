11:56 Uhr Freitag, 29. Juli

Konzert, Day Dance und Kino unter freiem Himmel: Nachhaltiges Sommerfestival We and the Sun gastiert am Wochenende in St.Gallen

Der Platz vor dem Klosterbistro im Stiftsbezirk St.Gallen wird am Wochenende zum Festivalgelände. Bild: Ralph Ribi

Am Freitag, 29. Juli, und Samstag, 30. Juli, gastiert das Sommerfestival We and the Sun im St.Galler Klosterbezirk (Klosterbistro). Auf dem Programm stehen ein Konzert des Zürcher Singer-Songwriters Sivilian (Freitag, 20 Uhr), ein Day Dance (Samstag, 18 bis 20 Uhr) sowie der Kinofilm «Il postino» (Samstag, 21 Uhr). Die Gäste werden gebeten, ihre eigenen Stühle, Hocker oder Picknickdecken mitzunehmen. Es gilt das Prinzip «pay what you want»: Man bezahlt so viel, wie einem das Festival wert ist.

Das Festival hat sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben: «We and the Sun ist ein Pionierprojekt auf dem Weg zu netto null CO2», schreiben die Veranstalter auf der Website. Zur Klimastrategie des Festivals gehört unter anderem, dass 100 Prozent Solarstrom verwendet wird. Zudem werden zehn Prozent der Einnahmen an die Umweltorganisation Germanwatch gespendet. (wec)