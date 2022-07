16:31 Uhr montag, 4. juli

Open-Air-Kino in der St.Galler Lokremise: Das Kinok ist diesen Sommer «on the Road»

Und natürlich zügelt auch das St.Galler Studiokino Kinok in den Sommerferien mit abendlichen Filmvorführung ins Freie. Das Kino-Open-Air in der Lokremise hat sich in diesem Jahr einem klassischen Filmthema verschrieben; es ist «On the Road». Während der Ferien heisst es jeweils am Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend im Innenhof der Lokremise: «Film ab!» Start ist am 14. Juli, der letzte Film wird am 13. August gezeigt. Beginn der Vorstellung ist jeweils um 21.45 Uhr

Sommerkino im Innenhof der Lokremise und vor der Kulisse des St.Galler Bahnhofquartiers. Bild: PD

In einem der schönsten Freiluftkinos der Schweiz sind in diesem Sommer Roadmovies zu sehen. Einige der Streifen, die im Innenhof der Lokremise über die Leinwand flimmern, haben Kultstatus. Dazu zählt sicher der Grossvater aller modernen Roadmovies auf zwei Rädern: «Easy Rider» zelebrierte Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre die Freiheit der Landstrasse so, dass er für eine ganze Generation zur Ikone wurde. Der Streifen ist am 15. Juli zu sehen.

Höhepunkte hat das Kinok-Sommerprogramm wieder verschiedene. Am 16. Juli beispielsweise chauffiert in «Green Book» ein Italo-Amerikaner (ein genialer Viggo Mortensen) einen schwarzen Pianisten 1962 durch die US-Südstaaten. Am 23. Juli brechen wieder einmal «Thelma & Louise» zu ihren Abenteuern auf. Und am 28. Juli ist «Ariel» zu sehen: Das absolut schräge Roadmovie des finnischen Kultregisseurs Aki Kaurismäki spielt im hohen Norden.

Das Kinok-Sommerprogramm ist bunt gemischt. Wie ein Blick ins Kinok-Programmheft zeigt, gibt’s wirklich für jeden Geschmack etwas – von schrill und komödiantisch bis hin zu nachdenklich und traurig. Detaillierte Informationen zum Sommerkino in der Lokremise gibt’s im Internet. Dort sind bereits auch Tickets im Vorverkauf erhältlich. Das gleiche gilt fürs reguläre Programm: Tagsüber und an den Abend ohne Sommerkino wird das reguläre Programm im Kinosaal gezeigt. (pd/vre)