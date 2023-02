Kulturnews: Konzert von Louis Jucker im Zeughaus Teufen

15:08 Uhr Dienstag, 21. Februar

Franco Supino liest in Frauenfeld aus «Spurlos in Neapel»

Franco Supino erzählt über sein letztes Buch «Spurlos in Neapel» José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Was wäre in Neapel aus ihm geworden, in der Stadt seiner Eltern? Als Kind plagte den Erzähler in «Spurlos in Neapel», dem neuen Roman des Solothurner Autors Franco Supino, die Angst, die Schweiz und alle seine Freunde verlassen zu müssen. Darum war es für ihn wie eine Befreiung, als 1980 in Süditalien die Erde bebte und innerhalb von neunzig Sekunden die Rückkehrpläne der Eltern in Schutt und Asche lagen.

Nach dem Tod des Vaters, viele Jahre später, begibt sich der Erzähler auf Spurensuche nach Neapel, eine Stadt, deren Sprache er spricht, deren Gesetze ihm aber fremd sind. Unter den vielen Geschichten, die er hier hört, lässt ihn eine nicht mehr los, die Geschichte von Antonio Esposito: ein gestohlenes Migrantenkind aus Westafrika, das in eine Camorrafamilie aufgenommen wurde, eine kriminelle Karriere machte und dann spurlos verschwand.

Franco Supino liest in Zusammenarbeit mit der Società Dante Alighieri Turgovia am Freitag, 24. Februar, um 19.30 Uhr im Bücherladen von Marianne Sax in Frauenfeld. Die Buchhändlerin moderiert den Anlass. (pd/gen)