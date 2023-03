Kulturnews: «Michael Kohlhaas» im Phönix Theater Steckborn

14:56 Uhr Montag, 6.März

Gare de Lion Wil: Ein Wochenende im Zeichen der Gitarren

Die österreichische Band Mother's Cake kommt nach Wil. Bild: PD

Am Wochenende vom 10. und 11. März stehen im Wiler Kulturbahnhof Gare de Lion die Gitarren im Zentrum des Geschehens. Am Freitagabend treten Mother’s Cake und The Tazers. Das österreichische Trio Mother’s Cake hat sich zum Ziel gesetzt, den Revolutionsgeist der 70er-Jahre mit zeitgenössischen Tendenzen zu verbinden. Auf das Publikum warten funkige Rhythmen, asymmetrische Melodien und wütende Gesänge. The Tazers gehören zu den führenden Psych-Rock-Bands aus Südafrika und waren in den letzten fünf Jahren sehr aktiv. Sie haben 3 EPs und ein komplettes Album veröffentlicht und auf allen grossen Musikfestivals gespielt, die Südafrika zu bieten hat.

Für ihr Musikvideo «Plastic Kids» erhielten The Tazers mehrere Filmpreise. Video: Youtube

Am Samstag treten zwei junge, aufstrebende Bands aus der Ostschweiz. Die St.Galler Band Unlsh hat im November 2022 den Nachwuchswettbewerb BandXOst gewonnen. Ihren Sound beschreiben die fünf Mitglieder als Melodic Dramacore: Er beinhaltet Elemente aus Rock, Metal, Film- und Orchestermusik. Die zweite Band des Abends, Mr. Linus, hat sich mit zahlreichen Shows über die Grenzen der Ostschweiz hinaus einen Namen in der Schweizer Underground-Szene gemacht. Das Trio spielt deutschsprachigen Indiepunk und Post­hardcore mit erfrischend kantigem, zweistimmigem Gesang. (pd/wec)