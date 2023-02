Kulturnews: "Klassenverhältnisse am Bodensee" im Palace St.Gallen

18:34 Uhr Mittwoch, 1. Februar

Videoessay «Klassenverhältnisse» am Bodensee der Thurgauerin Ariane Andereggen im Palace St.Gallen

Ariane Andereggen ist in Ermatingen aufgewachsen und lebt heute in Basel. Die Künstlerin und Filmemacherin kehrt für ihren Videoessay «Klassenverhältnisse am Bodensee» zurück in den Thurgau mit der Frage nach ihrer sozialen Herkunft. «In meiner Familie will keiner mit mir über soziale Klassen sprechen. Fast alle glauben an den sozialen Aufstieg durch Fleiss und Geschick und Höflichkeit», sagt sie zu Beginn ihres Filmessays.

Aber Andereggen fragt nach: In der Familie, bei Freundinnen und Freunden, in der eigenen Biografie. Wer hat eine Lehre gemacht? Wer ging ans Gymnasium? Und warum war das so? Eine industrialisierte Geschichte wird sichtbar, eine migrantische Gesellschaft. Wie konnte es dann eigentlich passieren, dass heute vor allem Reiche steuergünstig am See wohnen?

Ariane Andereggen fragt in ihrem Videoessay nach der Durchlässigkeit unserer Gesellschaft. Bild: Martin Toengi

Unterstützt wird Andereggen bei ihrer Suche von Ted Gaier. Selbst in Ulm in Bodenseenähe aufgewachsen, ist er als Sänger und Texter der Goldenen Zitronen bekannt. Andereggen und Gaier stellen «Klassenverhältnisse am Bodensee» am 8. Februar im Kulturlokal Palace in St.Gallen vor. Der Film beginnt um 20.15 Uhr. Danach sprechen die beiden mit dem Journalisten Kaspar Surber über ihre Arbeit. (pd/gen)