18:13 Uhr Montag, 19. September

Die Künstlerin Harlis Schweizer setzt sich in die Hiltibold-Vitrine und zeichnet das Geschehen in der Goliathgasse

Wer am Mittwoch, 21. September, und am Donnerstag, 22. September, das Kunstschaufenster Hiltibold in der Goliathgasse passiert, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit beobachtet und vielleicht sogar gezeichnet. Die Künstlerin Harlis Schweizer wird nämlich an den beiden Tagen Platz hinter der Glasscheibe nehmen und von dort aus das Geschehen in der Gasse zeichnen.

Harlis Schweizer zeichnet am Mittwoch und am Donnerstag in einer der Hiltibold-Vitrinen. Bild: Tobias Garcia (17. Dezember 2021)

Ihre Arbeit in der Vitrine wird die Künstlerin aus Bühler jeweils um 10 Uhr aufnehmen. Ihren ungewöhnlichen Arbeitsplatz verlässt sie sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag um 18 Uhr. Ihre Werke wird sie fortlaufend an die Vitrine hängen. Und zwar so, dass sie von aussen sichtbar sind. Dies wird Harlis Schweizer so lange wiederholen, bis der Ausblick nur noch durch die engen Abstände zwischen den Bildern und dem Fensterrahmen möglich ist. Die Vitrine wird im Laufe der Zeit fast keinen Ausblick mehr gewähren und verwandelt sich so in eine Kabine, einen geschützten Raum.

An der Eröffnung, die am Donnerstag um 18 Uhr beginnt, verlässt Harlis Schweizer den Ort dann endgültig. Inwendig wird dann nur noch ihr Arbeitsplatz mit dem letzten gezeichneten Bild, das die verstellte Aussicht zeigt, auf dem Tisch zu erkennen sein. Einblick erhält nur, wer sich ganz nahe an die Glasscheibe wagt.

In der zweiten Vitrine wird ab Donnerstag ein Film von Georgette Maag aus Zürich zu sehen sein. Dieser zeigt einen Tunnel, in dem sich der Betrachter auf eine Lichtquelle am Ende des Tunnels bewegt. Kurz bevor man denkt, dass man aus dem Tunnel kommt, fährt die Kamera aber wieder zurück. Auch Georgette Maag wird an der Eröffnung erwartet. (arc)