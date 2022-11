Kulturnews: Jazztime im Atelier Chapeau in St.Gallen.

08:13 Uhr Dienstag, 22. November

Emily Wells tritt in der Grabenhalle St.Gallen auf

Die amerikanische Sängerin Emily Wells ist zurück in der Grabenhalle St.Gallen und stellt am Donnerstag, 24. November, ihr neues Album «Regards To The End» vor. Die ausgebildete Violinistin ist bekannt für ihre komplexen Live-Samplings. Violine, Perkussion, Gitarre, Keyboard und Beat Machines ergeben unvergleichbare und berührende Songs. (pd/krs)