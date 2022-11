09:54 Uhr Mittwoch, 23. November

Patrick Tschan liest im Literaturhaus Thurgau in Gottlieben aus «Schmelzwasser»

Patrick Tschan lebt in Dornach. Bild: Stefan Bohrer / BLZ

Am Donnerstagabend, 24. November, liest der Autor Patrick Tschan im Literaturhaus Thurgau in Gottlieben aus seinem Roman «Schmelzwasser». In seinem fünften Buch beschäftigt sich Tschan mit Schicksalen in den zwanzig Jahren nach dem Krieg. «Schmelzwasser» ist die Geschichte einer Kleinstadt am Bodensee. Unverkennbar Überlingen, das nach dem Krieg am liebsten in langes Vergessen versinken und sich nicht konfrontieren möchte mit dem Zusammenbruch einer alles dominierenden Ideologie. Der eigentliche Protagonist in Patrick Tschans neuem Roman ist dieses kleine Städtchen, das exemplarisch für viele deutsche Städtchen steht. Zur Anmeldung und zu weiteren Informationen geht es hier. (pd/krs)