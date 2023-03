10:26 Uhr Donnerstag, 9.März

Philipp Fankhauser präsentiert seine neuen Songs in Frauenfeld, Herisau und Schaan

Bluesmusiker Philipp Fankhauser ist mit seinem siebzehnten Album auf Tournee. Bild: PD

Auf seinem siebzehnten Album «Heebie Jeebies», was am ehesten mit «Gänsehaut» zu übersetzen ist, geht der Thuner Musiker Philipp Fankhauser weit in die 60er-Jahre zurück, in eine Zeit, wo der Blues vom hippen und modernen Sound des Soul verdrängt wurde. Auf dem Album stellt er dreizehn Songs seines väterlichen Freundes und Mentors, dem 1997 verstorbenen Texanischen Sänger und Gitarristen Johnny Copeland, vor.

Mit diesem Album ist Fankhauser derzeit auf Schweizer Tournee. Dabei macht er auch in der Ostschweiz Halt: Heute Donnerstag, 9. März, um 20 Uhr ist er im Casino Frauenfeld zu Gast, am Samstag, 18. März, um 20 Uhr tritt er im Casino Herisau und am Donnerstag, 23. März, um 20 Uhr im SAL Schaan auf. Begleitet wird er von Hendrix Ackle (Piano, Wurlitzer), Richard Spooner (Drums), Andy Tolman (Bass), Daniel Durrer (Saxofon) und Gitarrenvirtuose Flo Bauer. (pd/wec)