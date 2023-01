Kulturnews: Bestsellerautor Thomas Hürlimann liest in St.Gallen

17:11 Uhr Montag, 16. Januar

Bestsellerautor Thomas Hürlimann liest in St.Gallen aus «Der rote Diamant»

Mit seinem aktuellen Roman «Der rote Diamant» war der Zuger Autor Thomas Hürlimann auf der Shortlist zum Schweizer Buchpreis 2022. Bild: Matthias Jurt

Bestsellerautor Thomas Hürlimann liest am Freitag, 20. Januar, um 19.30 Uhr im neuen St. Galler Buchhandlung Lüthy aus seinem Roman «Der rote Diamant». Das Buch stand auf der Shortlist zum Schweizer Buchpreis 2022; es knüpft, wie schon frühere Romane des Zuger Schriftstellers, autobiografisch an seine Familiengeschichte an.

«Pass dich an, dann überlebst du», bekommt der elfjährige Arthur Goldau zu hören, als ihn seine Mutter im Herbst 1963 im Klosterinternat hoch in den Schweizer Bergen abliefert. Hier, wo schon im September der Schnee fällt und einmal im Jahr die österreichische Exkaiserin Zita zu Besuch kommt, wird er zum «Zögling 230» und lernt, was schon Generationen vor ihm lernten. Doch das riesige Gemäuer, in dem die Zeit nicht zu vergehen, sondern ewig zu kreisen scheint, birgt ein Geheimnis: Ein immens wertvoller Diamant aus der Krone der Habsburger soll seit dem Zusammenbruch der österreichischen Monarchie im Jahr 1918 hier versteckt sein.

Während Arthur mit seinen Freunden der Spur des Diamanten folgt, die tief in die Katakomben des Klosters und der Geschichte reicht, bricht um ihn herum die alte Welt zusammen. Rose, das Dorfmädchen mit der Zahnlücke, führt Arthur in die Liebe ein, und durch die Flure weht Bob Dylans «The Times They Are a-Changin».

Die Lesung wird moderiert von Luzia Stettler. Tickets können unter

Tel. 071 221 06 90 oder per eMail stgallen@buchhaus.ch reserviert werden. (pd/bk.)