13:58 Uhr mittwoch, 29. juni

Montagslesen im Café Saint-Gall: Mittsommer auf Schwedisch

Auf kommenden Montag, 18.30 Uhr, lädt die Stadtbibliothek St.Gallen zum «Montagslesen» ins Café St-Gall in der Hauptpost ein. An diesem Sommerabend erzählt die gebürtige Schwedin Katarina Stigwall, welche Bedeutung die Feier des Mittsommers für die Bevölkerung im Norden hat. Dazu wird sie kurze Geschichten auf Schwedisch vorlesen. Sie werden untermalt mit schwedischen Mittsommer-Liedern.

Mittsommerfeier im schwedischen Göteborg. Bild: PD

Der Mittsommer bezeichnet die Sommersonnenwende um den 21. Juni. Diese Zeit ist in den nordischen Ländern mit langen, hellen Nächten besonders ausgeprägt. Rund um den Mittsommer gibt es in Schweden viele Mythen. Jahr für Jahr wird er auch ausgiebig gefeiert. Katarina Stigwall davon am Montag erzählen und Mittsommer-Geschichten von Astrid Lindgren und Selma Lagerlöf im Original lesen und dann auf Deutsch erläutern.

Katarina Stigwall ist in einer kleinen Stadt in Südschweden aufgewachsen. Danach hat sie zehn Jahre lang in Göteborg gelebt. Seit 2012 wohnt sie mit ihrer Familie in St.Gallen. Sie hat einen Doktortitel in Politikwissenschaften und arbeitet im Bereich Menschenrechte und Diskriminierungsschutz. Der Eintritt zum «Montagslesen» in der Bibliothek Hauptpost ist gratis. Es wird eine freiwillige Kollekte eingesammelt. (sk/vre)