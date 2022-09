ORCHESTERGRÜNDUNG Die Dirigentin Annedore Neufeld dirigiert ihr neues Ensemble: Das Sinfonische Orchester Schweiz startet am Sonntag in Frauenfeld Die Schweizer Dirigentin Annedore Neufeld ist vielseitig unterwegs. Bekannt als Chorleiterin hat sie jetzt ein Orchester gegründet, das Hochschulabsolventinnen und -absolventen eine professionelle Auftrittplattform zwischen Studium und fester Stelle bietet. Geplant sind Konzerte, die sich auch zeitgenössischer Musik widmen. Martin Preisser Jetzt kommentieren 23.09.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Diessenhofener Dirigentin Annedore Neufeld. Bild: Benjamin Manser

In diesen Zeiten ein neues Sinfonieorchester zu gründen, ist das nicht verwegen? Annedore Neufeld verneint. In einem Fünfer-Team hat die Diessenhofener Dirigentin das Sinfonische Orchester Schweiz ins Leben gerufen. Wegen Corona haben viele topausgebildete Hochschulabsolventinnen und -absolventen keine Stelle gefunden. Probespiele bei Orchestern wurden abgesagt. «Ich habe die Situation mit Sorge beobachtet», sagt Annedore Neufeld, die viele Jahre den Oratorienchor Kreuzlingen geleitet hat und 2021 zur Leiterin des Zürcher Bach Chores gewählt wurde.

«Ich möchte eine Perspektive bieten»

Annedore Neufeld kennt viele jungen Musikerinnen und Musiker, die umgeschult haben, und erzählt von einer Sängerin, die Tramfahrerin wurde: «Mit dem Sinfonischen Orchester Schweiz will ich eine Lücke schliessen zwischen der Zeit des Hochschulabschlusses und dem Berufsanfang.» Das neue Orchester, das projektbezogen arbeitet, bietet Hochschulabsolventinnen und -absolventen die Chance, ihre Professionalität in einem ersten Profiorchester auszuleben, bis sie eine feste Stelle gefunden haben. Annedore Neufeld will ein branchenübliches Honorar zahlen, hat für die Finanzierung viele Stiftungen angefragt und ist daran, einen Freundeskreis aufzubauen. «Mit der Gründung sind wir auf viele offene Ohren gestossen und ich freue mich, den engagierten Musikerinnen und Musikern eine Perspektive bieten zu können», sagt sie.

Schweizer Erstaufführung eines finnischen Klavierkonzerts

Am Sonntag tritt das Orchester in der evangelischen Kirche Frauenfeld auf. Mit der ersten Sinfonie von Brahms und dem dritten Klavierkonzert (1998) des Finnen Einojuhani Rautavaara. Das Stück ist eine Schweizer Erstaufführung und erklingt unter den Händen des Pianisten Benjamin Engeli, eines Wunschkandidaten Neufelds. Er hat das Werk für den Anlass neu einstudiert.

Annedore Neufeld dirigiert die dritte Sinfonie von Robert Schumann. Quelle: Youtube

Einmal sollen die Orchestermitglieder am Repertoire wachsen und Erfahrungen sammeln. Geplant ist in jedem Konzert des Sinfonischen Orchesters Schweiz aber auch ein Programmpunkt mit zeitgenössischer Musik. Für 2023 ist bereits ein spannendes Projekt mit dem Zürcher Bach Chor geplant: Das Orchester ist für Frank Martins «In terra pax» engagiert.

Konzert: So, 25.9., 19.30 Uhr, evang. Kirche Frauenfeld; www.sosorchester.com

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen