Zerrissen zwischen schwarz und weiss: Ein St.Galler Musiktheater gegen Rassismus Am Samstag hatte Kris Defoorts Oper «The Time of Our Singing» im Provisorium des Theaters St.Gallen Premiere. Mit hervorragenden Darstellerinnen und Darstellern, einer aufrüttelnden Familien-Saga und mit Musik, die aber distanziert zum Bühnengeschehen wirkte. Das Publikum war von dieser Koproduktion des Theaters St.Gallen mit der Brüsseler Oper La Monnaie begeistert. Martin Preisser

Ruth (Naomi Simmonds) und ihr Bruder Jonah (Joshua Stewart) verkörpern in der Oper auch zwei musikalische Kulturen. Bilder: Theater St.Gallen / Edyta Dufaj

Jonah Strom lehnt in der Oper «The Time of Our Singing» ein attraktives Rollenangebot ab, weil er nicht wegen seiner Hautfarbe, sondern wegen seines Könnens engagiert werden will. Die farbigen Sängerinnen und Sänger sind in dieser Koproduktion des Theaters St.Gallen mit der Brüsseler Oper La Monnaie in der Überzahl, besetzen die Rollen perfekt und wurden natürlich engagiert wegen ihres glanzvollen sängerischen Könnens. Diese durchgehend intensive stimmliche Präsenz macht den Abend zu einem lohnenden.

Die Oper nach dem Roman von Richard Powers (Libretto: Peter van Kraaij) nimmt sich des Themas Rassismus an und zeichnet das Drama einer US-amerikanischen Familie zwischen 1939 und 1992, die letztlich an diesem Rassismus zerbricht. Die Oper ist auch eine Erzählung über verschiedene Musikstile, welche die Protagonisten vertreten, über Musik, die trennen, aber auch helfen kann, Identität herzustellen.

Besonders fabelhaft präsentiert sich Claron McFadden als Delia in ihren Bluespassagen und ihren weit ausgesungenen Kantilenen. Eine Stimme voll Wärme und Getragenheit hat auch Mark S. Doss als ihr Vater William. Joshua Stewart und Markel Reed als Delias Söhne Jonah und Joey verkörpern einnehmend und mit kraftvoller Präsenz zwei unterschiedliche musikalische Wege. Jonah macht in Europa in der weissen Musikkultur Karriere, Joey gründete mit seiner Schwester Ruth ein Schulprojekt.

Ruth wird famos von Naomi Simmonds gespielt. Sie verkörpert in dieser Inszenierung das Hip-Hop- und Rap-Element und lebt ganz besonders das Element von Wut über Rassismus und seine Folgen aus. Wunderbar präsent und mit viel lyrischer Kraft ist Kristjan Johannesson. Er spielt den Vater David Strom, der als Weisser und jüdischer Immigrant selbst zwischen den Stühlen der Identitäten sitzt. Jennifer Panara gibt souverän die weisse Sängerin Lisette.

Musik mit vielen Stilzitaten

Die Musik zur Oper, die letztes Jahr mit einem der International Opera Awards für die beste Uraufführung prämiert wurde, stammt von Kris Defoort. Sie ist kraftvoll, dicht und handwerklich gut gemacht. Und doch wirkt sie seltsam distanziert zum Bühnengeschehen, treibt es nicht wirklich voran, untermalt die Handlung, statt sie zu dramatisieren. Defoort verbindet gekonnt und farbig Jazz und sinfonische Musik. Und er bedient sich aus einer umfangreichen stilistischen Palette, zitiert Bach, Purcell oder Puccini.

Viele Passagen sind deutliche Anklänge an die expressive Musik Schönbergs oder die Motorik von Strawinsky. Defoort mixt die Stile lebendig und benutzt die Zitate, um die Szenen auf der Bühne zu etikettieren. Auf die Dauer wirkt das aber etwas monoton, weil sich die Machart wiederholt.

Claron McFadden als Delia und Kristjan Johannesson als ihr Ehemann David.

Ähnlich erlebt man die Inszenierung von Ted Huffmann. Sie ist genau, ruhig, überlegt, aber wenig opernhaft. Die Handlung wird eher episch wie eine Chronik der Ereignisse ausgelegt; opernhafte Höhepunkte und dramatisch Gedachtes vermisst man. Trotzdem geht die Geschichte unter die Haut, eine Geschichte von Menschen, die sich mit schwarzer Mutter und weissem Vater zwischen schwarz und weiss entscheiden müssen und ihr Leben lang auf einer anstrengenden Suche nach wirklicher Identität sind.

Der Stoff ist aktuell: Rassisistische Gewalt findet nicht nur in den USA täglich statt, die Konstellationen und die Opfergeschichten wiederholen sich. Defoorts Oper taucht da tief ein und gibt viele Anstösse, auch über die Chancen von nicht weissen Kulturschaffenden im Theater- und Opernbetrieb nachzudenken.

Musikalische Bildung gegen Intoleranz

Die Bühne kommt mit einer Reihe von Tischen und Stühlen aus, welche die unterschiedlichen Stationen symbolisch darstellen. Ein rührender Moment ist der Auftritt des Mädchenchors, der auch symbolisiert, dass musikalische Bildung für alle Schichten und Hautfarben einen wichtigen Beitrag zur Erziehung zu Toleranz und Friedfertigkeit leisten kann. Dirigent Kwamé Ryan, auch er Musiker mit dunkler Hautfarbe, führt das Sinfonieorchester St.Gallen und ein stets brodelnd kräftiges Jazzquartett (Adrian Pflugshaupt, Jérémie Krüttli, Mischa Cheung und Maximilian Näscher) engagiert, farbig, sicher und stets lebendig durch diese Produktion.

Mit «The Time of Our Singing» reiht sich die Oper in eine Reihe vergangener St.Galler Produktionen, die sich Themen von Ausgrenzung und des Schicksals von Minderheiten annahmen. Rassismus bleibt aktuell, und der Kampf gegen ihn muss auch kulturell geführt werden. Dazu trägt Kris Defoorts Oper auf jeden Fall bei, auch wenn sie manchmal mehr musical- als opernhaft und erzählerisch eher eindimensional daherkommt. Ein interessanter Abend zeitgenössischen Musiktheaters, der vor allem mit einer breiten Palette hervorragender Stimmen punkten kann.