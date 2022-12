ST.GALLER FESTSPIELE «Kuhglocken stören die Oper nicht»: Die St.Galler Festspiele finden ab 2024 auch in den Bergen statt Bewusst in den Süden, an den kulturferneren Rand des Kantons gehen die St.Galler Festspiele ab übernächsten Juni. Alle zwei Jahre sind sie in den Flumserbergen zu Gast, zum Start mit Henry Purcells «The Fairy Queen». Die Bergbahnen und die Tourismusregion Flumserberg hoffen, dass der spezielle Kulturevent für mehr Touristen sorgt. Martin Preisser Jetzt kommentieren 02.12.2022, 19.45 Uhr

Der St.Galler Operndirektor Jan Henric Bogen erläutert das Konzept der Festspiele in den Flumserbergen. Hinten die Regisseurin Anna Bernreitner. Biold: Arthur Gamsa

An die Fahrt mit dem St.Galler Operndirektor Jan Henric Bogen auf der Sommerrodelbahn in den Flumserbergen erinnert sich die österreichische Regisseurin Anna Bernreitner gerne. Da haben die beiden den Platz inspiziert, der ab 2024 alle zwei Jahre zusätzlicher Spielort der St.Galler Festspiele wird, alternierend zur Oper auf dem Klosterplatz St.Gallen. Anna Bernreitner ist Spezialistin für Opern an ungewohnten und überraschenden Plätzen. Sie hat in Wien auf dem Karlsplatz Passanten mit Mozarts «Don Giovanni» überrascht oder die «Fledermaus» von Johann Strauss in einem Schwimmbad inszeniert. Mit Mozarts «La finta giardiniera» war sie in einem Gartencenter zu Gast. Der Tannenboden hoch über Unterterzen ist Bernreitners bisher höchster Opernplatz. «Und die Kuhglocken dort oben stören mich nicht», sagte die Regisseurin am Freitagvormittag an einer Medienorientierung.

«Das Unkontrollierbare hat seinen eigenen Reiz»

Auf 1400 Metern liegt der Tannenboden, wo die Festspiele im Juni 2024 Henry Purcells zauberhafte Barockoper «The Fairy Queen» inszenieren werden. Oper unter freiem Himmel und in den Bergen, da kann es viele Überraschungen geben, nicht nur wettermässig. Gerade das Unkontrollierbare beim Inszenieren ausserhalb eines Opernhauses habe für sie einen speziellen Reiz, sagt Anna Bernreitner: «Für mich ist das die ursprünglichere Art der Arbeit an einer Oper.» Purcells Stück, inhaltlich angelehnt an Shakespeares «Sommernachtstraum», atme viel Freiheit und beinhalte viele Naturelemente, was ihrer Inszenierung entgegenkomme, die Theater, Tanz und Musik eng kombinieren werde.

Winterliche Medienorientierung zu einem Sommerevent: Werner Signer, geschäftsführender Direktor Konzert und Theater St.Gallen, Mario Bislin, CEO Bergbahnen Flumserberg, Esther Beeler, Präsidentin Flumserberg Tourismus, und Jan Henric Bogen, Operndirektor. Bild: Arthur Gamsa

Operndirektor Jan Henric Bogen freut sich auf den speziellen Spielort in den Flumserbergen. Die Oper auf dem St.Galler Klosterplatz sei aber nicht beliebig kopierbar:

«Wir wollen am Spielort auf den Flumserbergen

bewusst ein eigenständiges Konzept und bedienen ein anderes Repertoire als vor der Kathedrale.»

Was vom Festspiel-Konzept bleibe, sei die Wahl von Opernraritäten und der Dialog mit der jeweiligen Umgebung. «Mit ‹The Fairy Queen› wollen wir auf dem Tannenboden auch die Mensch-Natur-Beziehung thematisieren und gehen wegen der ökologischen Nachhaltigkeit bewusst nicht in ein unerschlossenes Gebiet», sagt Bogen.

Wanderberg soll Kulturberg werden

An den St.Galler Festspielen in den Flumserbergen sind Besucherinnen und Besucher in jeglichem Outfit willkommen, ob festlich-elegant oder in Wanderkleidung. Der neue Spielort soll auch neues Publikum anziehen, das sonst den Schritt ins Theater vielleicht nicht so schnell wagen würde. Mit Purcells Barockoper vor einer grandiosen Bergkulisse wollen die St.Galler Festspiele mit einer konzentrierten Handlung eine Open-Air-taugliche Version von «Fairy Queen» zeigen.

In der Gondel zur Oper: 1000 Meter über dem Walensee kann man 2024 Henry Purcells «The Fairy Queen» geniessen. Bild: Martin Preisser

Dass Kultur die Attraktivität einer sonst weniger von Kultur belebten Region erhöhen kann, davon sind die Verantwortlichen der Bergbahnen Flumserberg und von Flumserberg Tourismus überzeugt. Eine halbe Million Touristen kommen im Winter, eine Viertelmillion im Sommer. «Ein Grossanlass wie die St.Galler Festspiele ist für unsere Tourismusregion eine ideale Chance», sagt Esther Beeler, Präsidentin Flumserberg Tourismus. Gerade in Zeiten, in denen der Winter nicht mehr perfekte Schneesicherheit verspreche, stärke eine solche Oper die Idee der Flumserberge als Ganzjahresdestination. Die Wander- und Skiregion könne auch zur Kulturregion werden.

«Etwas ganz Ungewohntes kann die Aufmerksamkeit für die Flumserberge schärfen», freut sich auch Mario Bislin, CEO der Bergbahnen Flumserberg, über den neuen Kulturpartner aus der Stadt St.Gallen. «Wir verstehen uns als Dienstleister im Hintergrund und als Brückenbauer zwischen Stadt und Land», unterstreicht er.

Die Festspieloper in den Flumserbergen feiert am 21. Juni 2024 Premiere und kommt damit auch der Produktion des Musicals auf der Walensee-Bühne terminlich nicht ins Gehege. 800 Besucherinnen und Besucher sollen auf der Zuschauertribüne auf dem Tannenboden Platz finden. Für die Oper wird es ein Kombiticket für Bergbahn und Eintritt geben.

