Das Theater St.Gallen bringt zur Neueröffnung eine Transgender-Oper auf die Bühne - Opernchef Bogen: «Es geht nicht um ein ideologisches Statement» Der renovierte St.Galler Theaterbau wird im Oktober 2023 mit der Oper «Lili Elbe» von Tobias Picker eingeweiht. Erstmals kommt damit ein Stoff um die Transgender-Thematik auf die St.Galler Opernbühne. Jan Henric Bogen möchte damit auch einen Beitrag zu einem aktuellen gesellschaftlichen Diskurs leisten. Martin Preisser 19.12.2022, 12.00 Uhr

Jan Henric Bogen, Opernchef und designierter Gesamtleiter des Theaters St.Gallen. Bild: Reto Martin

Das renovierte Theater St.Gallen wird im Oktober 2023 mit einer Oper über eine Galionsfigur der heutigen Trans-Bewegung eröffnet. Opernchef Jan Henric Bogen äussert sich zur speziellen Stückwahl.

Warum eröffnen Sie den renovierten St.Galler Theaterbau nicht mit einer Oper aus dem gängigen Repertoire, sondern mit der Uraufführung eines Transgender-Stoffes?

Jan Henric Bogen: Mit dem renovierten Paillard-Bau weist schon die Architektur weit in die Moderne. Oper ist für mich auch immer ein Spiegel der Zeit und Ort der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. «Lili Elbe» ist die Geschichte einer Pionierin. Sie tut - in ihrem Fall geschlechtsangleichende Operationen - etwas zum allerersten Mal. Das passt gut zur Theatereröffnung. Dass das Thema derzeit die Gemüter bewegt, erkennt man an der Diskussion um Kim de l'Horizons ausgezeichneten Roman «Blutbuch». Übrigens ist wohl keine Kunstform so geeignet wie die Oper, sich mit der Frage nach unterschiedlichen Geschlechteridentitäten auseinander zu setzen. Seit ihrer Entstehung singen Männer Frauenrollen und umgekehrt, denken wir an die Kastraten oder an Hosenrollen.

Die Oper erzählt die Geschichte eines dänischen Malers, der sich zur Frau umwandeln lassen will und bei einer Operation 1931 stirbt.

Die Geschichte von Lili Elbe ist hochfaszinierend. Sie hat vor fast hundert Jahren alle medizinischen Mittel ausgeschöpft, die damals zur Verfügung standen, um ihr Geschlecht anzugleichen. Sie ist eine der Galionsfiguren der heutigen Trans-Bewegung. Da Lili Elbe auch Kinder wollte, hat man versucht, ihr einen Uterus einzupflanzen. Diese Operation hat sie nicht überlebt.

Haben Sie keine Bedenken, dass das St.Galler Publikum von einem solchen Stoff überfordert ist?

Diese Oper lebt auch von einer unmittelbaren Emotion und hat alle Zutaten, die eine gute Oper braucht, unter anderem auch eine packende Liebesgeschichte zwischen Lili Elbe und ihrer Ehefrau Gerda Wegener. Ich habe die Renovierung des Theaters immer auch als eine Art weisse Leinwand gesehen. Ein neues Haus, an dem wir zum Start etwas Neues und Ungewohntes zeigen wollen.

Verfolgen Sie die Diskussionen um die Ausrichtung des Zürcher Schauspielhauses, wo viele Zuschauerinnen und Zuschauer ihr Haus vor lauter Gender- und Diversität-Thematik kaum wiedererkennen?

Ja, ich kenne die Auseinandersetzungen. Wenn wir hier zur Neueröffnung Tobias Pickers «Lili Elbe» inszenieren, wagen wir natürlich nicht den sicheren Weg. Es geht aber bei der Stückwahl nicht um ein ideologisches Statement, sondern ich glaube an den Stoff als gute Opernvorlage.

Der US-amerikanische Komponist Tobias Picker. Bild: Julian Fox

Wie sind Sie auf den Stoff gestossen?

Der US-amerikanische Komponist Tobias Picker ist bereits vor drei Jahren auf mich zugekommen und hat mir das Thema vorgeschlagen. Bekannt ist der Stoff auch durch den Film «The Danish Girl» von Tom Hooper. Picker schreibt sehr zugängliche Musik und ist in den USA einer der erfolgreichsten Opernkomponisten. Seine «Lili Elbe» ist sehr vokal und oft beinahe filmisch gedacht. Picker zeigt sich mit dieser Musik als ein Meister verschiedener Musikstile. Er schreibt sehr unmittelbare Musik, welche die Herzen packen kann.

Wird es in Zukunft vermehrt Themen wie die Transgender-Frage auf der St.Galler Opernbühne geben?

Wer meine bisherige Auswahl der Opernstoffe anschaut, erkennt den Mix zwischen neuen Themen, auch solchen, die gesellschaftliche Diskussionen aufgreifen, und zwischen Opern des gängigen Repertoires. Mit «Lili Elbe» will ich dem Publikum ja nicht etwas um die Ohren hauen, sondern eine Oper anbieten, die kraftvoll und sinnlich daherkommt und im besten Fall zum Diskutieren und Nachdenken anregt.

Premiere: So, 22. 10. 2023

