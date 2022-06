Open Air Vokabular, Verbindlichkeit und Freunde – warum die Welt im Sittertobel eine ganz eigene ist Erstmals seit drei Jahren findet das Open Air St.Gallen wieder statt. «Gohsch au?», heisst es deshalb gerade. Nur: Wohin eigentlich genau? Eine Spurensuche in den Erinnerungen. Renato Schatz Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Eine temporäre Stadt aus Pavillons: das Open Air St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Als ich klein war, nahm meine Mutter mich und meine Geschwister am letzten Juni-Wochenende zu einem Spaziergang mit. In der Mitte der Fürstenlandbrücke, die die St.Galler Quartiere Bruggen und Winkeln miteinander verbindet, machte sie Halt, um herunterzublicken. Wir taten es ihr gleich. Und ich weiss noch, wie ich staunte ob der unzähligen bunten Punkte unter uns. Bald einmal wollte meine Mutter wieder gehen, wahrscheinlich der Lärm der pausenlos wummernden Bässe, die bis zur Brücke auf 60 Metern Höhe zu hören waren.

Doch die vielen Zelte und Pavillons, die laute Musik, all das schien viel weiter weg als nur 60 Höhenmeter. Es war, als sei das eine ganz eigene Welt. Heute gehe ich zum zehnten Mal ans Open Air St.Gallen, zum ersten Mal seit drei Jahren, und noch immer denke ich mir: Das ist eine eigene Welt.

Vorbereitung und Vorfreude

Die Möglichkeiten dieser Welt: gefühlt grenzenlos. Der Zugang: begrenzt. Denn wer ins Sittertobel will, braucht ein Billett. Weil das Festival eine Zeit lang bereits im Frühling ausverkauft war, kaufen viele ihr Ticket bereits im Winter. Das gab dem Open Air immer etwas Verbindliches. Die Menschen nehmen zwischen Donnerstag und Sonntag Ferien oder frei, sie tun sich zusammen, gründen Whatsapp-Gruppen, verteilen Aufgaben. Sie schreiben Einkaufslisten und füllen Alkohol in PET-Flaschen ab. Sie bereiten sich vor. Sie sind voller Vorfreude.

Vor der Sitterbühne am Open Air St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Ich gehe immer mit denselben Menschen ans Open Air. Früher spielten wir zusammen Fussball und verbrachten die Samstagabende gemeinsam in St.Gallen, wo wir alle wohnten. Heute lebt der eine in Bern und hat eine Tochter. Ein anderer hat einen Sohn und bald schon ein zweites Kind. Zwei wohnen inzwischen in Wil und einer baut ein Haus. Aber am Samstagnachmittag werden wir alle in unseren Campingstühlen im Kreis sitzen und über unseren damaligen A-Junioren-Trainer reden. Wir teilen zwar nicht mehr den Alltag, aber immerhin die Geschichten von früher. Und denselben Pavillon. Unter unseren Füssen: Stroh. Daneben: ein Sack voll mit Eis und alkoholischen Getränken, die wir nicht mehr so gut vertragen. Und über uns: das weisse Dach des Pavillons, wie es sie zu Hunderten gibt am Festival.

Die Sprache des Open Airs

Andere ziehen ganze Anhänger ins Sittertobel, beladen mit Eisenstangen oder Holzbalken. Sie bauen Tipi-Zelte oder Baumhäuser, auch Gärten wurden schon angelegt. Solche Plätze sind im Laufe vieler Jahre erweitert und optimiert worden, mit den Erfahrungswerten von Sonne und Schlamm.

Man sieht den Besucherinnen und Besuchern an, wie oft sie am Open Air waren. Man hört es auch, an der Sprache, an den Wörtern, die sie benutzen. Wenn sie sich im «Halligalli» treffen, einer Bar in einem Bauernhaus, die mittlerweile von der Restaurantkette Stars and Stripes betrieben wird und eigentlich auch deren Namen trägt. Oder wenn sie bei der «Zunge» zelten, einem Stück Wiese auf dem Gelände, das die Form einer Zunge hat und an der Sitter liegt.

Das Licht der Stars-and-Stripes-Bar erhellt die Pavillons in der Nacht. Bild: Luca Linder

Dort, zwischen «Halligalli» und Zunge, zwischen Donnerstag und Sonntag, liegt diese Welt auf Zeit, die immer wieder von neuem entsteht. Dieses Kommen und Gehen am Platz, dieses ständige Wiedersehen: mit der Kollegin vom Studium und dem Mitstift aus der Lehre. Diese Konzerte auf der überdachten Sternen- und der grossen Sitterbühne. Diese Streifzüge durch die Imbissstände. Und wenn man dann zurück an den Platz kommt, ist das stets ein wenig wie Heimkommen. Nur: So einfach ist das Heimkommen gar nicht.

Man kann nicht verloren gehen

In der ersten Nacht biegt man häufig zu früh oder zu spät ab. Man wähnt sich unter dem eigenen Pavillon, sieht dann aber Menschen, die man noch nie gesehen hat. Nach zwei Tagen kennt man aber den Weg an den Platz und den eigenen Pavillon, ob beduselt oder im Dunkeln. Man kennt auch die Abkürzungen und die Nachbarn.

Einmal kam ein Freund aus Deutschland mit ans Open Air. Irgendwann in der Nacht war er auf einmal weg. Wir suchten ihn. Und während wir suchten, fand er: neue Freunde. Er schloss sich einer Gruppe an, feierte, und ging später mit an deren Platz. In dieser eigenen Welt kann man nicht verloren gehen. Vielleicht ist das Open Air auch das: etwas finden, wonach man nicht sucht. Freunde etwa, alte Erinnerungen, oder eine unbekannte Band, die wunderbare Musik macht.

So oder so ähnlich sieht ein Platz am Open Air häufig aus. Bild: Ralph Ribi

«Gohsch au?», heisst es deswegen gerade wieder in den Ostschweizer Büros und Kantinen, zum ersten Mal seit 2019. Die nächste Smalltalk-Frage, jene nach dem Wetter nämlich, ersetzt das «gohsch au?» aber nicht. Dafür ist die meteorologische Prognose zu wichtig für Open-Air-Gängerinnen und -Gänger. «Gohsch au?», fragte mich kürzlich auch ein Arbeitskollege Mitte 40. Ich bejahte, und fragte zurück. «Ich hätte huere Lust», sagte er. Er sei schon 20-mal gewesen, zuletzt vor fünf Jahren, habe sich aber leider nicht um ein Ticket bemüht. Und überhaupt: «Die Kinder.» Mir schien, er sagte das mehr zu sich. Vermutlich hätte ich nicht viel Überzeugungsarbeit leisten müssen und er hätte sich auch noch ein Billett gekauft.

Aber vielleicht findet er doch noch ein paar Minuten. Um mit den Kindern wenigstens von der Fürstenlandbrücke hinunterzublicken. Am Sonntag ist das Wetter am besten, das weiss ich. Denn ich bin vorbereitet. Und voller Vorfreude.

