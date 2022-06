Festival Kaum Stars, dafür viele Newcomer und Frauen: Das Line-up des Open Air St.Gallen in Zahlen Wir haben das musikalische Programm des Open Air St.Gallen unter die Lupe genommen: 76 Acts aus acht verschiedenen Nationen beehren vom 29. Juni bis 3. Juli das Sittertobel. Vertreten sind 15 Musikgenres und sieben Sprachen – darunter auch Russisch und Jiddisch. Claudio Weder Jetzt kommentieren 24.06.2022, 17.30 Uhr

Nach zwei pandemiebedingten Ausfällen kann das Open Air St.Gallen dieses Jahr wieder stattfinden. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 28. Juni 2019)

Man hat ihn schon gefühlt tausend Male gehört, den Satz «Man geht doch nicht wegen der Musik ins Sittertobel.» Er gehört zum Open Air St.Gallen wie der Schlamm, das Schüga-Bier oder der Rapper Stress, der bereits zum siebten Mal im Sittertobel zu Gast ist.

Weil das Line-up immer mal wieder zu Diskussionen unter Festivalgängerinnen und -gängern führt, haben wir es unter die Lupe genommen. Die auftretenden Acts wurden nach Merkmalen wie Musikgenre, Herkunft, Geschlecht oder Bekanntheitsgrad sortiert. Dabei zeigt sich: Das Festival setzt im Line-up klare Schwerpunkte, es ist aber im Grossen und Ganzen bunt und vielfältig.

15 Genres mit Schwerpunkt Pop und Hip-Hop

Dass der Fokus auf Pop und Hip-Hop liegt, überrascht nicht. Das St.Galler Open Air versucht seit Jahren, ein jüngeres Publikum anzusprechen. Nichtsdestotrotz präsentiert sich das diesjährige Line-up als ein Mix aus 15 verschiedenen Genres – sogar Metal- und Punkheads kommen im Sittertobel auf ihre Kosten. Und mit der Berliner Gruppe Cosmonautix, die den «russischen Speedfolk» pflegt, sind auch exotischere Genres vertreten.

Die 76 Acts stammen aus acht Nationen. Auffällig sind die vielen Schweizer Künstlerinnen und Künstler: Sie machen mit 60 Prozent den grössten Anteil am diesjährigen Line-up aus. Besonders erfreulich: 17 der 45 Schweizer Acts stammen aus der Ostschweiz. Darunter sind Swiss-Music-Award-Gewinnerin Joya Marleen, der Ausserrhoder Singer-Songwriter Benjamin Amaru oder die St.Galler Hiphopper Bungle Brothers.

Doch trotz hoher helvetischer Beteiligung: Auf Schweizerdeutsch gesungen wird kaum; knapp 60 Prozent der Songtexte sind auf Englisch, 17 Prozent auf Deutsch. Daneben sind auch Französisch, Spanisch, Russisch und sogar Jiddisch unter den gesungenen Sprachen vertreten.

40 Prozent Frauen, 16 Stammgäste

Weiter fällt die hohe weibliche Beteiligung auf. Knapp 40 Prozent aller Acts sind weiblich. Damit hat das Open Air St.Gallen den zweithöchsten Frauenanteil unter den Ostschweizer Festivals; nur beim Sur le Lac in Eggersriet stehen noch mehr Frauen auf der Bühne. Schaut man nur die grosse Sitterbühne an, verringert sich der Frauenanteil jedoch auf 12,5 Prozent: Mit Ausnahme des Zürcher Duos Steiner & Madlaina und der australischen Sängerin Tones And I spielen nur Männer auf der Hauptbühne.

Das diesjährige Festival steht auch im Zeichen von lokalen Gössen und Newcomern. Sie machen mit knapp 60 Prozent den grössten Anteil aus. Internationale Stars sind – mit Ausnahme der Headliner Muse, Alan Walker und Tones And I – nicht dabei.

16 Namen auf dem Line-up dürften den regelmässigen Festivalgängerinnen und -gängern vor allem deshalb bekannt sein, weil sie bereits zum wiederholten Mal im Sittertobel auftreten. Zu diesen «Stammgästen» gehören neben Stress auch Patent Ochsner, Mando Diao, Annenmaykantereit, Deichkind, Marteria oder die St.Galler Electropopband Dachs.

Demgegenüber stehen 60 Acts, für die der Auftritt im Sittertobel eine Premiere ist. Darunter die Zürcher Klezmer-Band Cheibe Balagan oder die Tessinerin Camilla Sparksss mit ihren experimentellen und elektronisch angehauchten Popsongs. Gerade die vielen potenziellen Neuentdeckungen machen das diesjährige Line-up interessant. Man kann nächste Woche also getrost wegen der Musik ins Sittertobel gehen.

