Offener Brief von Christoph Keller Fehlende Barrierefreiheit der Ombudsstelle Alter und Behinderung in St.Gallen: «Die Kritik ist nicht gerechtfertigt» Seit zwei Jahren schreibt der St.Galler Autor Christoph Keller offene Briefe an Schweizer Persönlichkeiten und weist sie auf Missstände hin. Seinen letzten Brief richtete er an Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher, die Ombudsfrau der Ombudsstelle Alter und Behinderung. Nun antwortet der Vereinspräsident. Christoph Keller 03.03.2023, 17.00 Uhr

Ende Februar schrieb der Autor Christoph Keller an die St.Galler Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher. Sie ist die Ombudsfrau der kantonalen Ombudsstelle für Alter und Behinderung (OSAB). Keller bemängelte, dass der Zugang zur Geschäftsstelle nicht barrierefrei ist und niemand im Vereinsvorstand eine Behinderung hat.

Der Eingang zur Ombudsstelle für Alter und Behinderung an der Schützengasse 6 in St.Gallen ist nicht barrierefrei. Bild: Gabriela Hagen

Nun ist das Antwortschreiben eingetroffen. Nicht Frau Vincenz-Stauffacher nimmt Stellung, sondern Urs Widmer, der Vereinspräsident. Er ist der Ansicht, dass Christoph Kellers Kritik nicht gerechtfertigt ist. Ratsuchende müssten sich für Besprechungen nicht zwingend am Sitz der Geschäftsstelle der OSAB treffen. Gespräche seien auch in anderen, barrierefreien Sitzungszimmern möglich. Auf Christoph Kellers Frage, weshalb keine Menschen mit Behinderungen zum Vereinsvorstand gehören, gibt Urs Widmer keine Antwort.

Susanne Vincenz-Stauffacher, FDP-Nationalrätin. Bild: Ralph Ribi

Es gibt etwas, das Sie mir – und vielen anderen auch – dringend erklären müssen. Sie sind die Ombudsfrau der kantonalen Ombudsstelle für Alter und Behinderung (OSAB) und haben kein Problem damit, dass die Stelle nicht barrierefrei ist. Dass sie es nicht ist, wird auf der Website nicht einmal kommuniziert. Auch scheint es Sie nicht zu kümmern, dass niemand im Vorstand der Schlichtungsstelle eine Behinderung hat. Sässe dort auch nur eine (geh)behinderte Person ein, so müssten Sie diesen tragikomischen Missstand beheben.

Meine Erklärung, die ich Ihnen gerne auf diesem Weg ausführe, ist, dass Sie noch immer einer Haltung behinderten Menschen gegenüber anhängen, die diese in einem «natürlichen» Abhängigkeitsverhältnis von nicht behinderten, also «normalen» Menschen sieht. Anscheinend teilt sich für Sie die Bevölkerung in diese beiden Gruppen ein. Die, die im Licht stehen, und jene, die im Dunkeln bleiben sollen.

Das ist erschreckend rückwärtsgewandt und darf nicht die Einstellung der Ombudsfrau für behinderte und auch alte Menschen sein.

Dankenswerterweise hat der Behindertenaktivist Cem Kirmizitoprak die Petition «Barrierefreie Ombudsstelle» eingereicht.

Ich sende Ihnen mein Buch «Jeder Krüppel ein Superheld: Splitter aus dem Leben in der Exklusion» bei. Bitte lesen Sie es. Auf die Gefahr hin, dass Sie Ihre Meinung radikal ändern und die Schlichtungsstelle unversehens barrierefrei – zugänglich für alle Menschen – einrichten. Oder sie an eine andere Örtlichkeit verlegen. Es ist ein Skandal: Behinderte Menschen werden in der Schweiz nach wie vor mehrheitlich von Politikerinnen wie Ihnen verwaltet und bevormundet.

Ich fordere Sie dringend auf, diesen peinlichen Notstand in St.Gallen so rasch wie möglich zu beseitigen, und freue mich auf Ihre Antwort.

Mit freundlichen Grüssen

Christoph Keller

Schriftsteller und Rollstuhlfahrer

Christoph Keller wurde 1963 geboren. Er ist in St.Gallen aufgewachsen, wo er heute als freier Schriftsteller wieder wohnt. 20 Jahre lang hat er in New York gelebt und dort seine ersten Bücher auf Englisch veröffentlicht. Keller ist aufgrund der fortschreitenden Krankheit spinale Muskelatrophie auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine Romanfantasie «Der Boden unter den Füssen» wurde mit dem Alemannischen Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. In seinem 2020 veröffentlichten Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» erzählt Keller von den Hürden, die er mit seiner Behinderung täglich zu nehmen hat. Kürzlich ist von ihm das Buch «Solange die Löwen nicht schreiben lernen» erschienen.