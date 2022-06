Autor Christoph Keller schreibt an Simonetta Sommaruga

Offener Brief Der St.Galler Autor Christoph Keller schreibt an Bundesrätin Simonetta Sommaruga: «Ohne Elektrizität sind unsere Rollstühle nutzlos» Vor anderthalb Jahren hat der St.Galler Autor Christoph Keller sein Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» veröffentlicht. Wie Keller darin über seine fortschreitende Muskelkrankheit schreibt, ist einzigartig; er öffnet damit Nichtbehinderten die Augen. In seinem monatlichen Blog schreibt Keller Briefe an Schweizer Persönlichkeiten. Heute an Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Christoph Keller 30.06.2022, 12.00 Uhr

An Bundesrätin Simonetta Sommaruga

Eidg. Departement für Umwelt,

Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundeshaus Nord

3003 Bern

St.Gallen, am 30. Juni 2022

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga

Malen wir den Teufel an die Wand: Wie wird es uns vielen Menschen mit Behinderung ergehen, sollten im Winter tatsächlich die Heizungen und der Strom ausfallen? Ich höre in den Medien verstörend oft davon. Kälte und Behinderung vertragen sich nicht.

Ohne Elektrizität sind unsere Elektrobetten, Patientenheber, Treppenlifte, Fahrstühle, motorisierte Rollstühle, Dialyse- und Atemgeräte nutzlos.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 22. Juni 2022)

Gibt es Vorkehrungen, die in diesen realistischen Notfällen rasch umgesetzt werden könnten? Gar eine Taskforce, die sich bereits jetzt auf diese Eventualität vorbereitet? Wird es finanzielle Unterstützung geben, wenn die Energiekosten noch höher steigen und unsere IV-Renten überfordern? Oder hat einfach Pech gehabt, wer bei eisiger Kälte im unbeweglichen Bett aufwacht? Von den Medien höre ich dazu nichts. Von der Politik auch nicht.

Dies ist mein 19. offener Brief, der sich darum bemüht, jene ins Licht zu rücken, die oft genug im Dunkeln bleiben. Und in der Kälte. Und in der finanziellen Not. Ich habe bei diesem zweijährigen Experiment manche gute, jedoch auch viele schlechte Erfahrungen gemacht. Oft werden meine Anliegen schlicht ignoriert. Der Bestseller sind leere Versprechungen.

Das Motto ist: «Es ist so gut wie immer etwas anderes wichtiger als behinderte Menschen.»

Und dies ist, nach fast zwei Jahren, mein zweiter offener Brief an Sie, Frau Bundesrätin. Ich bekam damals von Ihnen eine sehr freundliche Antwort, mit der Sie mich aber letztlich weggelobt haben, indem Sie mir für mein Engagement dankten. Diesmal hoffe ich auf Konkreteres, Sätze von Ihnen, die dieses Problem hör- und sichtbarer machen, eine Gesprächsrunde, in der wir endlich von dem reden, was so oft als zu unwichtig abgekanzelt wird, um es relevant zur Sprache zu bringen. Ja, eine Taskforce, für die es nichts Wichtigeres gibt, als sich diesem Thema anzunehmen. Eine schnelle Eingreiftruppe, die sich umgehend um unsere Anliegen kümmert, werden uns doch sonst wieder Verletzungen gegen die UNO-Behindertenrechtskonvention vorgeworfen.

Da Sie mein Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» bereits haben, erlaube ich mir, Ihnen mein jüngstes Buch «Solange die Löwen nicht schreiben lernen» zu schicken. Es sind drei Literaturvorlesungen, die ich im Coronaherbst 2020 an der Universität St.Gallen gehalten habe. Vor allem die dritte lege ich Ihnen ans Herzen, zumal Sie darin mit Ihrem Herzensanliegen vorkommen, sich für jene einzusetzen, die mehr Hindernisse, auch finanzielle, zu bewältigen haben als andere. Sie schreiben, es helfe am meisten, wenn auch aus der Gesellschaft auf Veränderungen gedrängt werde, so wie ich das tue. So dränge ich also weiter. Denn es ist dringend.

Es grüsst Sie herzlich und freut sich, wieder von Ihnen zu hören

Christoph Keller

Schriftsteller und Rollstuhlfahrer

