Offener Brief Der St.Galler Autor Christoph Keller kritisiert die Behindertensession im Nationalrat: «Das sendet ein falsches Signal» Seit zwei Jahren schreibt der St.Galler Autor Christoph Keller in seinem Blog regelmässig Briefe an Schweizer Persönlichkeiten. Keller, der wegen seiner fortschreitenden Muskelkrankheit auf einen Rollstuhl angewiesen ist, öffnet darin Nichtbehinderten die Augen und weist sie auf Missstände hin. Heute schreibt er an Nationalratspräsident Martin Candinas. Anlass ist die Behindertensession am 24. März. Christoph Keller 16.03.2023, 12.00 Uhr

An Herrn Martin Candinas

Nationalratspräsident Parlamentsgebäude

Generalsekretariat

3003 Bern

St. Gallen, am 16. März 2023

Sehr geehrter Herr Nationalratspräsident Candinas

Am 24. März ist es so weit: 44 Menschen mit Behinderungen dürfen im Nationalrat eine Behindertensession abhalten. 44, weil diese Zahl gemessen am Nationalrat den 22 Prozent von behinderten Menschen in der Schweiz entspricht. Diese ist kürzlich von 20 auf 22 Prozent angestiegen, was ihr Anliegen noch dringender macht. Diese 44 wurden im vergangenen Dezember in einer Art Popularitätswettbewerb ermittelt: Wir haben darüber abgestimmt, wen wir für einen halben Tag nach Bern schicken wollen.

Ich habe mich dieser Abstimmung nicht gestellt, weil ich an dieser Veranstaltung nicht dabei sein will. Ich halte sie für bestenfalls eine halb gute Sache. Die gute Hälfte ist, dass Behinderung national sichtbar gemacht wird, die schlechte, dass Behinderung wie fast immer nicht im «normalen» Kontext unseres Landes, sondern bewusst gesondert gezeigt wird, in diesem Fall in Abwesenheit des 98%ig nicht behinderten Nationalrats.

Das sendet das falsche Signal, nämlich jenes der Ausgrenzung. So werden behinderte Menschen segregiert, nicht integriert.

44 behinderte Menschen in einem ansonsten leeren Nationalratssaal taugt nicht als Symbol der Inklusion. Entlarvend in diesem Zusammenhang ist das Verb «dürfen». 44 von uns dürfen an diesem halben Tag ins Parlament. Was geschieht mit uns an allen anderen Tagen?

Schreiben Sie mir, lieber Herr Candinas, dass ich falsch liege, dass die diskutierten Anliegen dann auch in die anstehende Revision des Behindertengesetzes einfliessen werden (obwohl dann nur noch ein einziger behinderter Parlamentarier dabei sein wird, denn mehr sind es im Parlament noch nicht), dass die Resolution nicht einfach in einer Schublade versauern wird, dass der Austausch wirklich weitergeht und dass es viele weitere gemischte Folgesessionen gibt.

Ich lege Ihnen, wie ich es immer bei meinen offenen Briefen mache, mein Buch «Jeder Krüppel ein Superheld: Splitter aus dem Leben in der Exklusion» bei, das den Versuch unternimmt, aus eben jener auszubrechen. Den 44 Superheldinnen und Superhelden, die sich am 24. März in unserem wichtigsten Saal einfinden werden, wünsche ich die Superkräfte, die sie brauchen werden, um in Bern einen durchbrechenden, nachhaltig landesverändernden Erfolg zu haben.

Es grüsst Sie freundlich und hofft auf eine baldige Antwort

Christoph Keller

Schriftsteller und Rollstuhlfahrer

Christoph Keller wurde 1963 geboren. Er ist in St.Gallen aufgewachsen, wo er heute als freier Schriftsteller wieder wohnt. 20 Jahre lang hat er in New York gelebt und dort seine ersten Bücher auf Englisch veröffentlicht. Keller ist aufgrund der fortschreitenden Krankheit spinale Muskelatrophie auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine Romanfantasie «Der Boden unter den Füssen» wurde mit dem Alemannischen Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. In seinem 2020 veröffentlichten Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» erzählt Keller von den Hürden, die er mit seiner Behinderung täglich zu nehmen hat. Kürzlich ist von ihm das Buch «Solange die Löwen nicht schreiben lernen» erschienen.