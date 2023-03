Öffentliche Vorlesung «Ohne Kunst hätten wir die Pandemie nicht überstanden»: Eine HSG-Veranstaltung in der Stiftsbibliothek würdigt die Bühne als gesellschaftliches «Lagerfeuer» Die Universität St.Gallen feiert ihr 125-jähriges Bestehen mit einer Reihe besonderer öffentlicher Vorlesungen – eine davon fand am Donnerstagabend in der St.Galler Stiftsbibliothek statt. HSG-Sozialphilosoph Thomas Telios und Operndirektor Jan Henric Bogen referierten und diskutierten mit dem Publikum über «Begegnungen im Rahmen von Literatur und Musik». Bettina Kugler Jetzt kommentieren 10.03.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beide verstehen sich als «Ingenieure der Seele»: der HSG-Sozialphilosoph Thomas Telios (links) und Operndirektor Jan Henric Bogen. Sie diskutierten in der Stiftsbibliothek über Musik und Literatur als Räume menschlicher Begegnungen. Bilder: Hannes Thalmann

Eine Dame im Publikum erzählt in der offenen Runde von der tiefen Bewegtheit, die sie verspürte, als sie nach dem Lockdown zum ersten Mal wieder im Parkett der Tonhalle sass und die Musikerinnen und Musiker des Sinfonieorchesters St.Gallen aus der Nähe sehen und hören konnte. Eine andere fügt hinzu, dass ihr Aboplatz ihr das Gefühl von «Zuhausesein» vermittle. Er sei ein vertrauter, lieb gewordener Ort, an dem sie sich immer wieder auf Neues freue.

Jan Henric Bogen, künftiger Direktor der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen, hört das naturgemäss gern an diesem von der HSG veranstalteten und von Gulnaz Partschefeld moderierten Abend im Barocksaal der Stiftsbibliothek – einer öffentlichen Vorlesung aus der Reihe der Jubiläumsveranstaltungen zum 125-jährigen Bestehen der Universität. Das Liveerlebnis, sagt Bogen bewusst im Managementjargon der HSG, sei der «USP» von Konzerthäusern und Theaterbetrieben: das beste Verkaufsargument für die dort stattfindende Kunst.

Der Barocksaal der Stiftsbibliothek als Raum der Begegnung und des Austausches: Thomas Telios, Jan Henric Bogen und Moderatorin Gulnaz Partschefeld.

Synchrone Herzfrequenz im Publikum

Nicht zuletzt deshalb, weil das Publikum mit seinen Emotionen, seiner gespannten Aufmerksamkeit ein unverzichtbarer Teil davon ist. Orchestermitglieder, die in einem leeren Saal spielen und sich am Ende selbst gegenseitig applaudieren müssen: Solche Bilder gehörten mit zu den traurigsten der Coronazeit. Zumindest für alle, denen Kunst und Kultur viel bedeuten. Bogen erwähnt eine Studie, derzufolge sich die Herzfrequenz und Atmung von Zuschauerinnen und Zuschauern in einem Konzert, einer Livevorstellung immer mehr synchronisieren. Möglich machen das die «Ingenieure der Seele» (so der Untertitel der Vorlesung) auf der Bühne und hinter den Kulissen.

Die Diskussionsrunde im Anschluss an die öffentliche Vorlesung zum Thema «Begegnungen im Rahmen von Literatur und Musik» ist entsprechend lebhaft. Vorausgegangen sind zwei Impulsreferate von Jan Henric Bogen und dem an der HSG forschenden und lehrenden Sozialphilosophen Thomas Telios. Dieser stellt, passend zum Veranstaltungsort, die Bibliothek als «Heilstätte der Seele» und als Ort, an dem das Individuum wächst und gedeiht, in den Mittelpunkt.

Relevante Geschichten erzählen und weiterentwickeln

Das Gespräch mit dem Publikum in Filzpantoffeln wird an diesem Abend weit über den angekündigten Zeitrahmen hinausgehen, trotz kühler, keineswegs gemütlicher Raumtemperatur in der Stiftsbibliothek. Auch das zeigt: Man schätzt nach der bleiernen kontaktarmen Zeit den Wert von Begegnungen, von öffentlichen Veranstaltungen und direktem Austausch umso mehr und bewusster. «Ohne Kunst hätten wir die Pandemie nicht überstanden», das sagt nicht der künftige Theaterdirektor, sondern der Hochschullehrer, dessen Studierende nicht ohne weiteres in die Oper gehen – eher ins «Trischli».

Der Theaterchor (auf der Galerie) sang zum Auftakt des Abends romantische Chorlieder von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Andererseits hat die Isolation auch neue Räume eröffnet, Begegnungen über grosse Distanzen hinweg bequem ermöglicht: via Zoom, mit Online-Unterricht oder in Chatrooms. «Ich war dankbar für das Streaming-Angebot», sagt die Zuhörerin mit dem jahrzehntelangen Tonhalle- und Theaterabonnement. «Schön war, dass viele im Anschluss noch online geblieben sind. Nach einer Präsenzveranstaltung geht man oft viel zu schnell nach Hause.» Dabei sei das Theater bis in die Gegenwart das «Lagerfeuer», so Jan Henric Bogen, an dem für die Gesellschaft relevante Geschichten erzählt und weiterentwickelt würden.

Heutige Stoffe und Themen – aber bitte ohne Belehrung

Es müsse dort aber eine Öffnung zum Neuen hin stattfinden, betont Thomas Telios; man müsse hinzulernen, nicht nur das schon Bekannte bestätigt finden, die x-te «Traviata» oder «Zauberflöte» erleben. Bogen verspricht sich von aktuellen Themen und zugänglicher Musik zeitgenössischer Komponisten ein neues, auch jüngeres Publikum, ohne das ältere zu vergraulen. Da ist sie dann auch, die aktuelle Debatte darüber, wie «heutig» Theater sein soll, wie werktreu, wie intellektuell, belehrend oder «woke». Ob es nicht einfach auch unterhalten darf. Wie es für alle Interessierten erschwinglich wird. Reichlich Arbeit für die «Ingenieure der Seele» in den Kulturinstitutionen und Bildungsstätten – eine Dauerbaustelle.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen