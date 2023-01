Hochkarätig soll es sein, das neue Jugendsinfonieorchester St.Gallen. Start ist am 5. März: Über hundert Jugendliche dürfen sich dann in der Tonhalle St.Gallen an die «Finlandia» von Jean Sibelius wagen. Öffentlich soll das neue Orchester im Oktober zu hören sein.

Martin Preisser 31.01.2023, 05.00 Uhr