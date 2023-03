Neuerscheinung Perkussion mit Steinen aus dem nahen Bach: Der Thurgauer Fabian Ziegler hat sein zweites Album veröffentlicht Der Perkussionist aus Matzingen hat «Modern Gods» mit seiner Frau, der Pianistin Akvilė Šileikaitė, eingespielt. Das facettenreich-federnde Album ist ganz dem Werk des Neuseeländers John Psathas gewidmet. Am 17. März tritt Fabian Ziegler in Frauenfeld auf. Rolf App Jetzt kommentieren 15.03.2023, 17.00 Uhr

Fabian Ziegler hat für sein neues Album das Hackbrettspielen gelernt. Bild: Donato Caspari

Mit den Göttern verbindet den Menschen mehr, als ihm, dem ach so selbstbestimmten Wesen, manchmal lieb ist. Seine hellen wie dunklen Seiten, hier findet er sie wieder: Liebe und Zorn, Wut und Verzweiflung, Schicksal und Freiheit – in den Figuren der Mythologie wird all dies lebendig. «View From Olympus» hat der neuseeländische Komponist John Psathas denn auch 2019 eine seiner eindrücklichsten Kompositionen überschrieben. Zum Klavier und zu elektronischen Einspielungen tritt ein reich bestücktes Schlagzeug. Mit Marimba, Vibrafon, und einem breiten Arsenal an Schlaginstrumenten.

«Ich habe sogar Steine gesucht aus einem Bach in der Nähe», erzählt der Schlagzeuger Fabian Ziegler, der in Matzingen wohnt sowie arbeitet und der «View From Olympus» nun zusammen mit seiner Frau, der Pianistin Akvilė Šileikaitė, auf ihrem zweiten Album «Modern Gods» eingespielt hat. «Auch Hackbrettspielen musste ich lernen, mindestens in den Grundzügen», erzählt er. «Das griechische Pendant zu diesem Instrument taucht im Stück auf.»

Follower als neue Götter

Und weil er, wie schon in seinem ersten Album «Gods, Rhythms, Human» von 2020, das Repertoire seines Instruments stetig erweitern will, hat Fabian Ziegler bei John Psathas eine moderne Entsprechung zu «View From Olympus» in Auftrag gegeben. «Real Bad Now» erzählt davon, wie der Mensch zwar die alten Götter hinter sich gelassen hat, dafür aber neuen Göttern verfällt: den vielen «Followern», denen er unablässig gefallen will. Von dieser Abhängigkeit handeln die Texte, die den Stücken unterlegt und über die QR-Codes im Booklet abrufbar sind.

Musikvideo zu «Real Bad Now V» aus dem Album «Modern Gods». Video: Youtube

Doch auch wenn man die Texte ignoriert, ist «Modern Gods» eine faszinierende Erfahrung. Elektronische Einspielungen eröffnen manchmal dumpf-bedrückende, manchmal hell-schillernde, da und dort mit Stimmen unterlegte Klangwelten. Vor diesem stimmungsvollen Hintergrund entfalten sich die Töne von Marimba, Vibrafon, Klavier, Schlaginstrumenten – und der erwähnten Thurgauer Steine.

Von wilden Steigerungen zur tröstlichen Ruhe

Fabian Ziegler und Akvilė Šileikaitė halten inne, bauen Spannung auf, und legen los. Erstaunlich, dass all dies von nur zwei Künstlern bewältigt wird. Leichtfüssig eilen die beiden von Stück zu Stück und betreten dann im letzten Teil, dem dreiteiligen «Halo», eine neue, mehr nach innen gekehrte, meditativ verdichtete Welt, in der Šileikaitės Klavierspiel grösseres Gewicht bekommt.

Halo, das ist der Lichthof, den man ab und an um Sonne oder Mond sehen kann. Das ist der Glorienschein der Heiligen. Das kann die Erinnerung an einen geliebten Menschen sein, wie im Fall von John Psathas, dem bei der Komposition seine verstorbene Mutter vor Augen stand. «Angelus» («Engel») ist das letzte lange Stück überschrieben, welches nach vielen wilden Steigerungen zu einer geisterhaften, tröstlichen Ruhe findet.

Und der Künstler selbst? Fabian Ziegler selbst kommt so rasch nicht zur Ruhe. Im Gegenteil: Unablässig brütet er Projekte aus, die ihn immer wieder auch in die Ostschweizer Konzertsäle führen. Zum Beispiel am 17. März, zusammen mit seinem Trio Colores ins Rathaus Frauenfeld, am 20. März mit Akvilė Šileikaitė ins Theater Chur und am 1. April zur «Swiss Percussion Night» ins Gemeinde- und Kulturzentrum Aadorf.

