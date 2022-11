Neueröffnung Kunst – gratis und Tag und Nacht zugänglich: Diese zwei Frauen führen den kleinsten Kunstraum der Ostschweiz Arion Gastpar und Sandra Gimmel setzen ihre kreative Energie für die Kunstschaffenden der Region ein. In der St.Galler Spisergasse haben sie kürzlich den Kleinsten Kunstraum eröffnet – eine Vitrine mit Potenzial für mehr. Christina Genova Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Seit Anfang September betreiben Arion Gastpar (links) und Sandra Gimmel an der St.Galler Spisergasse den mutmasslich kleinsten Kunstraum der Ostschweiz. Bild: Andrea Tina Stalder

96 auf 140 Zentimeter misst der kleinste Kunstraum der Stadt St.Gallen, ja vielleicht der ganzen Ostschweiz. Und er heisst auch so. Eigentlich ist es eine Vitrine, auch wenn sie selbstbewusst als Raum bezeichnet wird.

Der Kunstkasten befindet sich an der Spisergasse 43 zwischen einer Cafébar und dem Naturkosmetikgeschäft Kultkosmetik. Dort arbeiten Sandra Gimmel und Arion Gastpar, die den Kleinsten Kunstraum seit Anfang September betreiben. Den Kosmetikladen gibt es dort seit Juli 2021, früher befand er sich an der Poststrasse: Sandra Gimmel ist dort die Geschäftsführerin, Arion Gastpar ihre Stellvertreterin.

Die Vitrine gehört zum Laden und wurde erstmals vor vergangenen Weihnachten mit einem Plakat aktiviert, auf welchem das ganze Team der Kundschaft ein frohes Fest wünschte. Danach kamen die beiden Frauen auf die Idee, die Vitrine auch in Zukunft zu bespielen, und zwar mit Werken von Kunstschaffenden aus der Region. Arion Gastpar sagt:

«Es sollen Junge zum Zuge kommen, die froh sind um eine Plattform.»

Und Sandra Gimmel ergänzt: «Wir sehen es als Aufwertung dieser Ecke der Spisergasse und des Hauses.»

Neue Kunstachse am Rande der Altstadt

Mit ihrem Kleinsten Kunstraum ergänzen sie das Ausstellungsangebot, das in nächster Nähe besteht: an der Lämmlisbrunnenstrasse der Projektraum 4½ und an der Zeughausgasse die Galerie vor der Klostermauer. Sie erweitern ausserdem das niederschwellige Angebot an Kunstplattformen in der Stadt St.Gallen: Dazu gehören das Schaufenster und das Podest von Die Klause in der Mülenenschlucht und die zwei Hiltibold-Vitrinen an der Goliathgasse. All diese Kunstorte sind Tag und Nacht kostenlos zugänglich.

Arion Gastpar und Sandra Gimmel trafen beim Videodreh des Songs «Wooden Bones» von Velvet Two Stripes nach langer Zeit zufällig wieder aufeinander. Video: Youtube

Die beiden St.Gallerinnen sind kreativ und kunstinteressiert: Die 33-jährige Arion Gastpar hat einen Bachelor in Kunst und Vermittlung, arbeitet als freischaffende Illustratorin und beim Kollektiv des St.Galler Konzertlokals Grabenhalle. Die 31-jährige Sandra Gimmel ist Kunsthistorikerin, Beauty-Bloggerin und freischaffende Make-up-Künstlerin.

Gimmel und Gastpar kennen sich schon lange. Vor zwei Jahren sind sich bei einem Videodreh der St.Galler Band Velvet Two Stripes zum Song «Wooden Bones» nach langer Zeit wiederbegegnet: Gimmel kümmerte sich ums Make-up, Gastpar hatte einen Auftritt im Video.

Die Vitrine, die in keinem guten Zustand war, haben die beiden Kuratorinnen mit Hilfe von Sandra Gimmels Vater selbst renoviert: Sie entfernten die Verkleidung aus beschichtetem Holz und legten die Sandsteinfassade frei, entrosteten den Metallrahmen und strichen ihn neu. «Wir tragen auch die Fixkosten von 100 Franken pro Monat. Der Vermieter kam uns leider nicht entgegen», sagt Sandra Gimmel.

Kunstprojekt mit Entwicklungspotenzial

Gimmel und Gastpar planen, pro Jahr drei bis vier Kunstschaffende auszustellen. Den Auftakt macht eine Arbeit der St.Galler Künstlerin Laura Signer. Ihr farbenfrohes Werk sieht auf den ersten Blick aus wie Malerei. Doch tatsächlich ist es eine Installation aus Papier und Karton, die sie fotografisch festgehalten hat.

Die Betrachtenden bleiben über die Grössenverhältnisse des Werks im Unklaren. Über einen QR-Code unten an der Vitrine gelangt man auf die Website der Künstlerin, im Laden sind Postkarten von ihr erhältlich.

Die Kuratorinnen wählen die Künstlerinnen und Künstler gemeinsam nach einem Atelierbesuch aus. Für den Kleinsten Kunstraum bekommen diese eine Carte blanche: «Experimente sind möglich. Wir wollen eine Spielwiese sein», erläutert Sandra Gimmel. «Auch Objekte oder Illustrationen sind denkbar – alles, was in die Vitrine passt», sagt Arion Gastpar.

Vorerst haben die beiden Frauen ihr Kunstprojekt im Stillen und ohne Vernissage gestartet, die einzige Werbung dafür ist ein Instagram-Account. Sie können sich aber gut vorstellen, in Zukunft das Angebot auszubauen und Künstlergespräche oder kleine Führungen anzubieten. «Es besteht noch Entwicklungspotenzial», sagt Sandra Gimmel:

«Wir haben einfach mal aufgemacht und schauen step-by-step, wohin uns das Ganze führt.»

Kleinster Kunstraum, Spisergasse 43, St.Gallen

