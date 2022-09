Neue Saison Die erste hauseigene Platte und eine neue Clubreihe: Der Herbst im Palace St.Gallen wird laut und bunt Das Palace St.Gallen meldet sich mit einem vielversprechenden Programm aus der Sommerpause zurück. Die neue Saison startet am Freitag. Claudio Weder Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Die deutsche Post-Punkband Erregung Öffentlicher Erregung kommt am 24. September ins Palace St.Gallen. Bild: PD

Johannes Rickli hofft, dass die 300 Vinylplatten noch rechtzeitig eintreffen. Falls nicht, ist «Still / Not Still», das erste «Hausalbum» des St.Galler Palace, das am 16. September getauft wird, immerhin auch digital erhältlich. Ein grosses Fest gibt es aber ohnehin: «Es wird ein bunter Abend mit Überraschungen», sagt Rickli, der sich seit Anfang Monat die Betriebsleitung des Palace mit Franca Mock und Lorik Visoka teilt.

Entstanden ist das Album während der Coronapandemie. Sechs neu zusammengesetzte Künstlerpaare wurden im Frühjahr 2021 zu Kurzresidenzen ins Palace eingeladen: Pyrit und VRVN, Augenwasser und Melissa Kassab, Wassily und Mischgewebe, Julia Kubik und Dominic Oppliger, Lord Kesseli and the Drums und Asbest sowie Linus Lutz und Martina Berther. Eine Woche lang arbeiteten sie im Palace an einem gemeinsamen Projekt. Die Resultate – sechs Musikstücke sowie zwei Texte – sind nun auf dem Albumsampler festgehalten. Ebenso wurden während dieser Residenzen kurze Filme gedreht und auf Youtube veröffentlicht.

Das St.Galler Elektropop-Duo Mischgewebe und der St.Galler Basil Kehl alias Wassily sprechen über ihre Erfahrung während ihrer Residenz im Palace. Video: Youtube

Neue Reihe «ClubKlub» startet im Oktober

Es war im vergangenen Frühjahr also alles andere als still im St.Galler Palace, auch wenn ein grosser Teil des kulturellen Lebens damals stillstand. Darauf spielt der Titel «Still / Not Still» an. Er passt irgendwie auch zur neuen Herbstsaison, die am Freitag beginnt. Still wird es diesen Herbst im Palace nicht sein. Franca Mock sagt:

«Nach diesen zwei schwierigen Jahren wollen wir wieder ein volles Haus haben und wieder zusammenkommen.»

Es sei eine «aussergewöhnlich normale» Saison, sagt sie. Konzerte und Lesungen sind im Programm genauso vertreten wie die bewährten Reihen «Erfreuliche Universität», «Soul Gallen» und «Hey Hey Bar». Man wolle aber auch neue Anreize schaffen. Rickli sagt: «Die Offenheit der Leute, sich auf Neues einzulassen, ist in den letzten Jahren auf jeden Fall nicht gestiegen. Das macht die Programmgestaltung für uns zur Herausforderung.» Neu ist das Format «ClubKlub», eine monatliche Reihe mit elektronischer Musik, die am 22. Oktober beginnt. «Wir wollen als Kulturlokal elektronische Tanz- und Clubmusik mitdefinieren», sagt Rickli. Es passiere so viel Spannendes in der elektronischen Szene, das in der Ostschweiz einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekomme.

Die Palace-Betriebsleitung: Johannes Rickli, Franca Mock und Lorik Visoka. Franca Mock und Lorik Visoka traten Anfang September die Nachfolge von Fabian Mösch an. Bild: Ralph Ribi

Türkischer Psych-Rock und Ostschweizer Alben

Das musikalische Programm ist wie gewohnt vielfältig und reicht von türkischem Psych-Rock, kenianischem Noise-Techno über Jazz bis hin zu Kammerpop. Viele der auftretenden Künstlerinnen und Künstler stammen aus dem Ausland: zum Beispiel die New Yorkerin Cassandra Jenkins, die am kommenden Montag als Abschluss ihrer mehrmonatigen Europatournee ihr einziges Schweizer Konzert im Palace geben wird, die deutsche Post-Punkband Erregung Öffentlicher Erregung oder der Chicagoer Multi-Instrumentalist Ben Lamar Gay.

Manche Namen hört man nicht zum ersten Mal: Zu den «Rückkehrenden» zählen zum Beispiel die in Hamburg lebende Popsängerin Sophia Kennedy, der kalifornische Singer-Songwriter Cass McCombs oder die deutsche Musikerin und Künstlerin Michaela Melián. Letztere war sowohl solo als auch mit ihrer Band FSK schon mehrmals im Palace zu Gast. Am 17. September kommt sie für ein Gespräch und ein Konzert zurück – einen Tag nach der Eröffnung ihrer Ausstellung im Kunstraum «Chambre Directe – Schubiger» in St.Fiden.

Cassandra Jenkins spielt am 12. September im Palace. Bild: PD

Im Programm sind aber auch fast genauso viele Schweizer Künstlerinnen und Künstler vertreten: Mit Stereo Luchs, Pronto und Priya Ragu präsentiert das Palace drei massentauglichere, zugänglichere Acts. «Vielleicht braucht es das auch, um die Leute wieder zu uns zu locken», sagt Franca Mock.

Zudem taufen in diesem Herbst gleich vier Ostschweizer Bands ihr neues Album im Palace: Das Rockduo Elio Ricca, die Elektro-Popband Dachs, die Singer-Songwriterin Elyn sowie das Chuchchepati Orchestra um Klangtüftler und Bassist Patrick Kessler. «Das Palace war schon immer ein Zuhause für viele Ostschweizer Bands», sagt Rickli.

Mehr Infos unter www.palace.sg

