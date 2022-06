Frank Fannar Pedersen ist der neue Tanzchef am Theater St.Gallen.

Neubesetzung Er tanzt im Kunstmuseum und mit Toggenburger Trychlern: Frank Fannar Pedersen wird Tanzchef am Theater St.Gallen Der gebürtige Isländer ist zwar erst 31 Jahre alt, hat aber parallel zu seiner tänzerischen Laufbahn schon früh als Choreograf gearbeitet. Pedersen wird auf die Saison 2023/24 am Theater St.Gallen die Leitung der Sparte Tanz übernehmen. Seit acht Jahren tanzt er am Theater Basel, wo er auch mal als Kuh verkleidet auf der Bühne steht. Christina Genova Jetzt kommentieren 14.06.2022, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frank Fannar Pedersen ist neuer Tanzchef am Theater St. Gallen. Bild: Reto Martin

Erst 31 Jahre alt ist Frank Fannar Pedersen, der neue Chef der Tanzkompanie des Theaters St.Gallen. Seine Wahl wurde heute Dienstag bekannt. Er wird auf die Saison 2023/24 Nachfolger von Kinsun Chan, dessen Vertrag nicht verlängert wurde. Als «grosse Chance» und «very exciting» bezeichnet Pedersen, der am Telefon auf Englisch Auskunft gibt, die neue Herausforderung. Er habe bis zum Alter von sechs Jahren in Köln gelebt, leider aber sei sein Deutsch auf dem damaligen Niveau stehen geblieben, sagt der gebürtige Isländer entschuldigend.

Pedersen hat sich gegen insgesamt 16 Bewerberinnen und Bewerber aus sechs Ländern durchgesetzt, darunter sechs Frauen. Er wird als erster Tanzchef den anderen Spartendirektoren am Theater gleichgestellt sein. Diese Aufwertung werde der Kompanie einen Energieschub verleihen:

«Es ist ein Ausdruck des Respekts für den Tanz als Kunstform.»

2022 ist für Pedersen ein «year of change». Nicht nur macht er mit seiner Ernennung als neuer St.Galler Tanzchef einen wichtigen Karrieresprung, er wurde ausserdem zu einem der Kuratoren für die nächste Ausgabe des renommierten Schweizer Tanzfestivals Steps ernannt.

Familiär vorbelastet

Pedersen ist zwar noch sehr jung und übernimmt zum ersten Mal die Leitung einer Kompanie. Er hat aber schon früh parallel zu seiner tänzerischen Laufbahn auch als Choreograf gearbeitet. Bereits mit 21 Jahren wagte er sich an die Inszenierung seines ersten Tanzstücks «til» für das Hessische Staatstheater in Wiesbaden. Er schaffte es damit in den Halbfinal des Choreografiewettbewerbs Hannover; zudem wurde «til» für den isländischen Theaterpreis «Gríman» als Tanzproduktion des Jahres nominiert.

Insgesamt sind in Pedersens Lebenslauf 16 choreografische Arbeiten aufgelistet, unter anderem für das Nationaltheater Mannheim und das Theater Basel. 2015 wurde der grossgewachsene Tänzer im «Jahrbuch Tanz» vom Verband der Theater- und Tanzkritiker für den deutschsprachigen Raum als «Hoffnungsträger des Jahres» ausgezeichnet.

Damals schrieb die Jury unter anderem: Als wandlungsfähiger Tänzer sorge Pedersen dafür, «dass man als Zuschauer plötzlich voll Spannung vorne auf der Stuhlkante sitzt». Als Choreograf habe er Choreografien mit traumhaft schrägen, in sich versponnenen Figuren zwischen Fantasie und Wirklichkeit entwickelt, von denen man in Zukunft gerne mehr sehen möchte.

Bezüglich seiner beruflichen Laufbahn ist Pedersen familiär «vorbelastet». Seine Mutter war Ballerina und ist heute Tanzdirektorin, sein Vater Theaterdirektor. Auch die Schwester des künftigen St.Galler Tanzchefs ist Tänzerin. Seine Berufswahl sei fast unvermeidlich gewesen, sagt Pedersen, der im Alter von sieben Jahren mit Ballettunterricht begonnen hat.

«Das Theater ist mein zweites Zuhause. Ich fühle mich dort daheim. Die Theaterleute sind meine Familie.»

Seit acht Jahren lebt Pedersen in der Schweiz und ist Mitglied der Ballettkompanie am Theater Basel unter der Leitung von Richard Wherlock. Dort hat er sich als vielseitiger Tänzer erwiesen und ist auch mal im Kuhkostüm auf die Bühne getreten (2019 in der Produktion «Cow»). In der Schweiz fühle er sich sehr wohl, sagt der designierte Tanzchef. Die Nähe zur Natur und der Respekt für die Umwelt erinnerten ihn an seine Heimat: «Ich habe hier in der Schweiz mein kleines Island gefunden.»

Die aktuelle ist Pedersens letzte Saison als aktiver Tänzer, ab diesem Herbst wird er als freier Choreograf arbeiten und sich auf seine neue Aufgabe in St.Gallen vorbereiten. Die Frage, ob er die Arbeit als Tänzer und Solist nicht vermissen werde, verneint er: «Ich bin sehr ‹ready› für diesen Wechsel.»

Mit Tanz ausdrücken, was mit Worten unmöglich ist

Die Ostschweiz hat Pedersen zum ersten Mal kennen gelernt, als er im letzten August in Neu St.Johann das Tanzstück «Tanz den Schött» für die Klangwelt Toggenburg inszenierte. Er hat für die Produktion mit den Schellenschöttern der Trychlergruppe Ischellner Churfirsten zusammengearbeitet. «Diese Kollaboration gehört zu meinen liebsten Erfahrungen», sagt der Choreograf.

Doch nicht nur in der Welt des Brauchtums, sondern auch in der bildenden Kunst findet sich Pedersen zurecht. Vor einem Jahr hat er eine Choreografie zur Produktion «Telling Bodies» beigesteuert, einer Kooperation des Theaters Basel mit dem Kunstmuseum Basel. Dort war das Stück in der Einzelausstellung der in New York lebenden Afroamerikanerin Kara Walker zu sehen, von welcher es inspiriert war. «Ich liebe alle Arten von kollaborativen Projekten», sagt Pedersen. Diese trügen dazu bei, ein neues Publikum für den Tanz zu erreichen. Dies strebt der designierte Tanzchef auch in seiner neuen Position an.

Frank Fannar Pedersens Choreografie «Still alive but dying for more», die 2021 im Kunstmuseum Basel zu sehen war.

Für St.Gallen hat sich Pedersen zum Ziel gesetzt, für die Tanzkompanie mehr Zugänglichkeit und Sichtbarkeit zu erreichen und diese in der Gesellschaft präsenter zu machen, zum Beispiel mit offenen Proben, Gesprächen nach den Aufführungen oder Vermittlungsprojekten: «Ich liebe den Austausch mit dem Publikum.»

In seinen Tanzstücken sei es ihm wichtig, die Welt widerzuspiegeln, in der wir lebten, und Inhalte zu verhandeln, über welche man in der Gesellschaft spreche: «So fühlen sich die Menschen im Theater repräsentiert.» Das könne durchaus auch politisch sein, aber auch Themen wie Liebe und Herzschmerz will Pedersen auf die Bühne bringen.

«Tanz ist die älteste Sprache der Welt und kann oft ausdrücken, was mit Worten unmöglich ist.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen