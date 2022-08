PORTRÄT Neuanfang am Fusse des Vesuvs: Der St.Galler Gitarrist Antonio Malinconico ist ausgewandert Der Gitarrist Antonio Malinconico ist nach Süditalien gezogen. Die Sehnsucht nach seinen Wurzeln hat ihn sein Leben lang begleitet. Am 2. September gibt der vielseitige Musiker ein Konzert in seiner alten St.Galler Heimat. Martin Preisser 26.08.2022, 17.00 Uhr

Der Gitarrist Antonio Malinconico in seiner neuen Heimat, einem Vorort von Neapel. Bild: PD

«Saudade», Sehnsucht, heisst Antonio Malinconicos neues Album. Es sind zehn Gitarrenstücke zeitgenössischer Komponisten. «Neuer Lebensort, neue Energien», schreibt der Musiker auf seiner Website dazu. Antonio Malinconico, vor 43 Jahren in St.Gallen geboren, macht das Gegenteil vom Üblichen: Oft gehen italienische Einwanderer nach dem Arbeitsleben wieder zurück in die Heimat. Und die Secondas und Secondos bleiben hier. Bei den Malinconicos bleiben die Eltern in St.Gallen, der Sohn geht zurück ins elterliche Haus nach Palma Campania, einem Vorort Neapels am Fusse des Vesuvs.

Seit Februar ist der erfolgreiche St.Galler Gitarrist wieder im Land, wo seine Wurzeln sind. Antonio Malinconico sagt:

«Dieses Gefühl, eigentlich dort zu Hause zu sein, hat mich mein ganzes Leben begleitet, der Prozess dorthin zurückzugehen, wo meine Vorfahren herkommen, ist über all die Jahre gereift. Heute fühlt sich diese Entscheidung rund und stimmig an.»

Neue Musik aus der neuen Heimat: Antonio Malinconico spielt eine Komposition von Thomas Fellow. Video: Youtube

Als Kind war er jedes Jahr in den Ferien in Palma Campania, wo tatsächlich Palmen wachsen und kleine Bananen, die es auf dem Markt zu kaufen gibt. «Ich gehöre hierher, ich fühle mich geerdet.» Heimat, das ist für Antonio Malinconico der Duft der Pflanzen und Bäume des Südens, aber auch die Nähe zum Meer und die fruchtbare Vulkanerde rund um den Vesuv.

«Diese stete Sehnsucht hat mich musikalisch auch weitergebracht»

Er mag sein vergangenes Leben in St.Gallen und die letzten sechs Jahre in Karlsruhe gar nicht missen: «Letztlich war es diese stete untergründige Sehnsucht nach dem Süden, die mich musikalisch auch weitergebracht hat», sagt Antonio Malinconico. Seine Spezialität, inzwischen auf vielen CDs dokumentiert, ist das klangvolle, feine Spiel, nicht die blosse Virtuosität auf der klassischen Gitarre. Jetzt kommt der Künstler für ein Konzert zurück nach St.Gallen.

Und man kennt den Musiker als glutvollen Interpreten argentinischer Musik, die er schon während des Studiums in Winterthur entdeckt hat. «Vielleicht hat mich an dieser Welt des argentinischen Tango auch die Sehnsucht nach der alten Heimat berührt, die einem aus dieser Musik der argentinischen Einwanderer entgegenströmt», beschreibt Antonio Malinconico seine Südamerika-Passion:

«Leidenschaft und Melancholie verschmelzen in der argentinischen Musik zu einem bittersüssen Amalgam und das soll sich im Klang der Gitarre spiegeln.»

Neapolitanische Musik wird sein Repertoire erweitern

Er sei gelassener, seit er im Süden lebe, sagt Malinconico, dessen Name ja «melancholisch» bedeutet. Melancholisch sei er zwar nicht, aber dieses Ziehen, dieses tiefe Gefühl für den Süden sei ein Stück von ihm. In Palma hat er neben der CD «Saudade» auch Kompositionen von Ferdinando Carulli aufgenommen, klassische Stücke eines neapolitanischen Komponisten des frühen 19. Jahrhunderts. Zwei Videos mit venezolanischen Komponisten sind ebenfalls neu entstanden.

Antonio Malinconicos Faible für argentinische Musik: Eine Milonga aus seinem Album «Vamos al Sur». Video: Youtube

Drei Konzerte hat er in seiner neuen Heimat bereits gegeben und gemerkt: Die Menschen dort wollen auch neapolitanische Canzoni von ihm hören. Die will er nun neu einstudieren und in sein Repertoire aufnehmen. Wohin sein musikalischer Weg mit der neuen Verwurzelung in Süditalien gehen wird, weiss der Musiker noch nicht, aber er spürt, dass er den Weg mit einem ganz neuen Gefühl von Angekommensein weitergehen wird. Mit St.Gallen bleibt er aber musikalisch verbunden, spielt er doch gerne Kompositionen von Helmuth Hefti, seinem früheren Chef und ehemaligen Leiter der Musikschule St.Gallen.

Konzert: Fr, 2.9., 20 Uhr, «Hug’s Kurzeck» (Speicherstrasse 141, St.Gallen); www.hugs-kurzeck.ch (Achtung: nur Barzahlung möglich); www.antoniomalinconico.com