Natalie Beer: Verein distanziert sich von Medaillen-Verleihung

Nazi-Dichterin Weil sie Hitler verehrte: Vorarlberger Verein distanziert sich von der Verleihung der Felder-Medaille an Natalie Beer Als die Vorarlberger Autorin Natalie Beer 1983 mit der Felder-Medaille gewürdigt wurde, gab es viel Kritik. Denn sie war bis zu ihrem Tod eine Hitler-Verehrerin. Erst jetzt hat sich der zuständige Verein öffentlich von der Medaillenverleihung distanziert. Rolf App 06.01.2023, 17.00 Uhr

Trotz Nazi-Gedankengut eine viel ausgezeichnete Schriftstellerin: Natalie Beer (1903–1987). Bild: PD

Die hoch verehrte und mit vielen Preisen dekorierte Vorarlberger Schriftstellerin Natalie Beer hat gerade ihren achtzigsten Geburtstag gefeiert, hat ihre Autobiografie «Der brennende Rosenbusch» veröffentlicht, und für ihr schriftstellerisches Werk die Medaille des Franz-Michael-Felder-Vereins bekommen, da gibt sie am 2. Juli 1983 im Radio ein Interview, das Folgen hat.

Im Gespräch mit dem Journalisten und heutigen Schriftsteller Michael Köhlmeier bestätigt sie, was man wissen kann, aber nach Kriegsende rasch vergessen, das heisst verdrängt hat: Dass sie Hitler verehrt hat und noch immer verehrt. Und dass sie keinen Anlass sieht, sich vom Nationalsozialismus zu distanzieren.

«Hitler war nicht mehr imstande, Leute zu finden, die, so wie er, wirklich das Gute gewollt hätten», verteidigt sie den «Führer» auch angesichts der Millionen Toten von Verfolgung und Krieg. Gewiss, da sind die Juden, ermordet in Konzentrationslagern, und «natürlich ein dunkles Kapitel», fügt sie noch an. Dann setzt sie hinzu: «Obwohl diese sechs Millionen, von denen man redet, auch aus der Luft gegriffen sind.» «Sie glauben nicht, dass es sechs Millionen waren?», fragt Michael Köhlmeier nach. «Nein, niemals» antwortet sie.

Aberkennen geht nicht – aus juristischen Gründen

Autobiografie und Interview lösen eine Debatte aus. Im Landtag muss sich Landeshauptmann Herbert Kessler mit dem Vorwurf auseinandersetzen, er habe Natalie Beer zur «Vorzeigedame der Vorarlberger Kulturpolitik» gemacht. Und auch der Felder-Verein sieht sich herausgefordert, betont aber, seine Kriterien seien «ausschliesslich künstlerische und nicht politische» gewesen. Worauf die Schriftstellerin Monika Helfer ihre Medaille zurückgibt.

Doch der Stachel im Fleisch dieses Vereins bleibt. Bis heute. «Wie hältst du’s mit der Natalie Beer?», wird Walter Fink deshalb gefragt, als er sich im April dieses Jahres als Obmann zur Wahl stellt. «Meine Antwort war klar», sagt er. «Ich wollte, dass wir ihr diesen Preis aberkennen.» Allerdings: Schon bald muss er sich belehren lassen, dass dies juristisch gar nicht möglich ist, denn «einer verstorbenen Person kann man eine Ehrung nicht mehr wegnehmen».

So muss der Felder-Verein denn zur Form der Distanzierung von einer Autorin greifen, die «zu keiner Zeit ihres Lebens den politischen, sozialen und auch nicht literarischen Idealen eines Franz Michael Felder» entsprochen habe. Denn Franz Michael Felder, 1839 als Sohn eines Kleinbauern in Schoppernau im hinteren Bregenzerwald geboren, hatte nicht nur mit seinen schonungslosen Schilderungen bäuerlichen Lebens europaweit Aufsehen erregt, sondern ist in seinem kurzen, nur knapp 30 Jahre währenden Leben auch als Volksaufklärer und Sozialpolitiker gegen die Macht von Kirche und Obrigkeitsstaat angetreten.

Nach 1945 geht es bruchlos weiter

Der Fall Natalie Beer illustriert geradezu beispielhaft die Kontinuitäten der Vorarlberger Geschichte. Männer und Frauen, die sich – wie sie – schon in der Zwischenkriegszeit willig dem neuen, aus Hitlerdeutschland herüberwehenden Geist ergeben haben, begrüssen 1938 die neuen Herrscher. Und setzen nach 1945 ihre Karrieren in Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur oft nahezu bruchlos fort. Bis ihre Söhne und Töchter kritische Fragen zu stellen beginnen, und ein neues Kapitel aufschlagen – zu dem der Felder-Verein jetzt ein spätes Nachwort beigesteuert hat.

