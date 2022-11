St.Galler Rockband Unlsh gewinnt den BandXOst 2022

Nachwuchswettbewerb Rock gewürzt mit einer Prise Drama: Die St.Galler Band Unlsh gewinnt den «BandXOst» Acht Newcomerbands traten am Samstagabend in der Grabenhalle St.Gallen am Finale des BandXOst-Wettbewerbs gegeneinander an. Gewonnen hat die St.Galler Rockband Unlsh. Claudio Weder Jetzt kommentieren 27.11.2022, 15.00 Uhr

Die Freude ist riesig: Die St.Galler Band Unlsh sind die Gewinner des BandXOst 2022. Bild: Reto Martin

Plötzlich wird es dunkel und still im Saal. Nico Silvestri, der Frontsänger der fünfköpfigen St.Galler Band Unlsh (ausgesprochen: «unleash», übersetzt: «entfesseln»), betritt die Bühne. Drei Scheinwerfer, von hinten auf ihn gerichtet, tauchen ihn in ein mystisches Licht.

Er stimmt eine ruhige, dramatische Melodie an, die sowohl in ein Musical wie auch in einen Film gepasst hätte. Es ist das Intro zum Song «Frozen in Time». Dann macht die Stimmung eine 180-Grad-Wende: Gitarren, Bass und Schlagzeug setzen ein, man ist mitten drin in einem groovigen, mitreissenden Rocksong.

Wenige Stunden später stehen Unlsh als verdiente Sieger des diesjährigen Nachwuchswettbewerbs BandXOst fest. Sie haben sich am Samstagabend in der Grabenhalle St.Gallen gegen sieben weitere Bands aus der Ostschweiz durchgesetzt. Nun winken ihnen Gewinne in der Höhe von 15’500 Franken, darunter ein professionelles Coaching, Studioaufnahmen sowie Auftritte an Festivals, etwa am Clanxfestival oder am Open Air Lumnezia.

Charismatischer Frontmann, eigenwilliger Sound

Der charismatische Frontmann von Unlsh ist an diesem Abend mit Abstand die auffälligste Erscheinung – abgesehen von den maskierten Bündner Rappern Clique 713. Das liegt aber nicht nur an seiner weissen Kleidung und den bemalten Fingernägeln. Silvestri, wenn auch seine Performance etwas Theatralisches hat, verfügt über eine enorme Bühnenpräsenz, seine sonore Stimme füllt den ganzen Raum, er beherrscht sämtliche Ton- und Gefühlslagen. Und während er singt, windet sich sein Körper – wie im ekstatischen Rausch – zum Takt.

Noch mehr als Silvestris Performance überzeugt jedoch der eigenwillige Sound der Band, den sie als «Melodic Dramacore» umschreiben. Sie kombinieren Elemente aus Rock, Metal und Filmmusik – und würzen das Ganze mit einer Prise Drama. Der Sieg ist verdient, keine andere Band nutzt an diesem Abend die 15-minütige Spielzeit so gut aus wie Unlsh. Die Dramaturgie des Sets ist ausgefeilt, die Abwechslung stimmt.

Der Auftritt von Unlsh im Livestream. Video: Youtube

Die acht Finalbands stammen aus den Kantonen St.Gallen, Graubünden und Ausserrhoden. Aus Innerrhoden und dem Thurgau ist keine Band vertreten. Die stilistische Bandbreite ist gross und reicht von Pop über Hip-Hop bis Rock und Heavy Metal. Wie gewohnt ist auch das musikalische Niveau hoch; jedoch hätte ein wenig mehr Mut zur Unkonventionalität manchem Auftritt noch etwas mehr Pepp verliehen.

Rockig, laut und männlich

Mehr als genug Pepp hat hingegen das Toggenburger Metalduo Smorrms, die es auf den zweiten Platz schaffen. Kaum legen sie los, kommt eine solche Wucht entgegen, dass man erstaunt darüber ist, dass nur zwei Leute auf der Bühne stehen. Der Sound von Gitarrist David Mühlethaler und Drummer Jérémie Gonzalez ist frisch, experimentell und alles andere als langweilig – auch wenn die Band komplett ohne Gesang auskommt. Allerdings stellt sich die Frage, ob diese Instrumentalkombo auch bei längeren Sets funktioniert oder ob man auf die Dauer den Gesang, oder ein anderes Instrument, nicht vielleicht doch etwas vermisst.

Die Zweitplatzierten: David Mühlethaler (links) und Jérémie Gonzalez bilden zusammen die Metalband Smorrms. Bild: Reto Martin

Laut sind nicht zuletzt auch die Drittplatzierten: Mirkwood Spiders aus Chur. Die unkonventionellen, singbaren Rocksongs der vierköpfigen Gruppe gefallen, die leicht verpeilte Art der Bandmitglieder ist sympathisch, der dritte Platz gerechtfertigt. Dennoch irritiert es, dass am Ende gleich drei Rockbands zu den Siegern gekürt werden. Die leiseren Klänge, etwa von der Herisauer Singer-Songwriterin Lea von Mentlen (alias Kisanii) oder vom Walenstadter Mauro Stocker (alias Cossmo), haben keine Chance. Die beiden hätten eine Top-3-Platzierung aber genauso verdient, zumal sie vor allem stimmlich überzeugten.

Auf Platz drei: Mirkwood Spiders aus Chur. Bild: Reto Martin

Und noch ein weiterer Wermutstropfen: die tiefe Frauenquote. Mit Ausnahme von Kisanii und der Bassistin von Unlsh stehen an diesem Abend nur Männer auf der Bühne. Bei den Vorausscheidungen zeigte sich ein ähnliches Bild. Aus diesem Grund startete Moderatorin Rosie Hörler einen Aufruf an alle Frauen im Publikum: «Kommt aus euren Proberäumen raus, traut euch, steht auf die Bühne! Denn ihr könnt das genauso gut!»

