Thurgauer Filmemacher Friedrich Kappeler verstorben

Nachruf Er war ein filmender Menschenfreund: Der Thurgauer Filmemacher Friedrich Kappeler ist verstorben Friedrich Kappeler wurde durch seine Filmporträts über Künstler wie Mani Matter oder Adolf Dietrich bekannt. Am 3. Oktober ist der Frauenfelder Dokumentarfilmer und Fotograf im Alter von 73 Jahren verstorben. Christof Stillhard 10.10.2022, 17.00 Uhr

Friedrich Kappeler (1949–2022) mit Filmkamera im Jahr 1987. Das Bild hat seine Schwester Simone Kappeler gemacht. Bild: Simone Kappeler

Ich habe Friedrich Kappeler 1982 wie in einem Film kennen gelernt: Nicht in Frauenfeld, sondern in Griechenland, wo er mit seinem Bruder Hans unterwegs war und ich Oliven erntete. Von da an liefen wir uns auch zu Hause über den Weg, in der Beiz, bei gemeinsamen Freunden und fast wöchentlich im Kino. Deshalb weiss ich, dass es Fritz peinlich wäre, wenn ich nun von seinen vielen Erfolgen und Auszeichnungen schreiben würde. Lieber erinnern wir uns an einige seiner Filme! Das würde ihn freuen.

In den Kurzporträts «Emil Eberli» und «Müde kehrt ein Wanderer», beide Anfang der 70er-Jahre entstanden, nähert sich Fritz zwei Aussenseitern seiner Umgebung: Der erste ein stadtbekanntes Original, der mit seinem Handkarren Essensreste für die Säue sammelt, der zweite ein Nachbar, der nach schweren Schicksalsschlägen seine Wohnung räumen muss und ins Altersheim gesteckt wird. In beiden Frühwerken zeigt sich, was auch Fritz’ spätere Filme ausmachen wird: eine tiefe Empathie für die Protagonisten, eine Gelassenheit der eigenen Rolle als Filmemacher gegenüber, ein leiser lakonischer Schalk und eine klassische Filmsprache, die auf Mätzchen verzichtet. Die Porträtierten gehen einem ans Herz und sie bleiben dort, unvergesslich.

Poetische Momente voller Wärme und Witz

1980 kann Fritz seinen einzigen Spielfilm realisieren: «Stolz oder Die Rückkehr», gedreht in Diessenhofen und Frauenfeld. Der Film erzählt von einem Fotografen, der aus Deutschland nach Hause kommt, auf Familie und Bekannte trifft und letztlich, fremd geworden in der Heimat, wieder abreist. In herbstlichen Farbtönen und einer melancholischen Grundstimmung gehalten, widerspiegelt der Film Fritz’ eigene Orientierungslosigkeit nach seinem Filmstudium in München. In der Schlussszene meint ein Bahnbeamter: «Die Ehrgeizigen zieht es weg.» Fritz zieht es – nach einem kurzen, wichtigen Abstecher nach Aathal – nicht mehr weg aus Frauenfeld und seine Zweifel betreffend Bleiben und Fortgehen werden ihn ein Leben lang begleiten.

Wie seine Dokumentarfilme handelt auch «Stolz» von einem Mann. Fritz konnte nicht aus seiner Haut und erzählte, was seinem Erfahrungshorizont entsprach. Bezeichnend aber ist, dass die weiblichen Nebenfiguren im Film die eigentlich starken Persönlichkeiten sind.

«Der schöne Augenblick» (1986) ist ein Porträt dreier Fotografen am Ende ihres Lebens und am Ende des analogen Zeitalters. Der Film berührt durch das spürbare Verständnis zwischen dem Filmemacher und den Dargestellten – auch Fritz und sein Kameramann Pio Corradi sind gelernte Fotografen. Die beiden schaffen in makelloser Bildsprache unglaublich poetische Momente voller Wärme und Witz. Von nun an wird Pio Corradi bei jedem Kappeler-Film die Kamera führen.

Zurückhaltend und bescheiden

Einen schöneren «Thurgau-Film» als «Adolf Dietrich, Kunstmaler» (1991) gibt es nicht! Das Porträt des kauzigen Einzelgängers, der sein ganzes Leben in Berlingen verbrachte, geht so sehr ans Herz, weil die Zeitzeugen frisch und unverkrampft vom grossen Maler erzählen. «Menschen muss man gern haben, wenn man Filme drehen will», hat Fritz in einem Interview gesagt.

Nach «Das Wolkenschattenboot» (2007) über den Schriftsteller Gerhard Meier, dessen kleinräumige Geschichten nur auf den ersten Blick provinziell sind, scheiterten mehrere Projekte bereits in der Entwicklungsphase. Die im besten Sinne altmodischen Filme des unauffälligen Künstlers Friedrich Kappeler hatten in der aufgeregten Filmförderwelt keine Chancen mehr auf eine Finanzierung.

Ende 2023 werden seine Filme digitalisiert sein. Dann werden wir diese wunderbaren Kleinode wieder im Kino geniessen können. Und wir werden uns an den Künstlern und kauzigen Typen erfreuen, die dank des Einfühlungsvermögens des Filmemachers so viel von sich preisgeben. Und wir werden uns an den Menschenfreund hinter dem Werk erinnern, unseren treuen Weggefährten Fritz, der so zurückhaltend und bescheiden war, der gerne und laut lachte und oft mit sich selber haderte und der seinem Gegenüber nie von oben herab, sondern stets mit viel Interesse und Mitgefühl begegnete.