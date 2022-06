Die Popband Rooftop Heroes über ihren Sieg am US-Wettbewerb

Nachgefragt «Unser Bandfoto wird einen Tag lang am Times Square in New York zu sehen sein»: Die Romanshorner Rooftop Heroes haben einen US-Musikwettbewerb gewonnen Mit ihrem neusten Song «I Can't Breathe» hat die Romanshorner Popband Rooftop Heroes die «Howard Rosen Promotion Talent Search» gewonnen, einen US-amerikanischen Talentwettbewerb. Im Interview erklärt Bassist Dani Frei, wie es zum unverhofften Sieg kam und weshalb die Band trotz Millionen von Klicks noch nicht von ihrer Musik leben kann. Emil Keller Jetzt kommentieren 23.06.2022, 17.00 Uhr

Die Rooftop Heroes sind (v.l.): Sam Altmann (Schlagzeug), Dani Frei (Bass) und Mike Frei (Gesang und Gitarre). Bild: PD/Tatjana Wyssen

Wie kommt es, dass eine Romanshorner Band einen US-Talentwettbewerb gewinnt?

Dani Frei: Wir sind selbst überrascht. Mehr durch Zufall sind wir auf den Wettbewerb gestossen und hätten nie gedacht, dass wir gewinnen. Aber unsere Single «I Can’t Breathe», welche den tragischen Tod des Afroamerikaners George Floyd und den Rassismus in den USA thematisiert, hat die Promotionsbüros überzeugt.

Weshalb thematisieren Sie die Polizeigewalt in den Staaten und die daraus entsprungene Black-Lives-Matter-Bewegung?

Uns hat das alles sehr mitgenommen, obwohl wir hier in der Schweiz eigentlich sehr privilegiert sind. Mittlerweile sollte es ja wirklich egal sein, welche Hautfarbe man hat. Aber leider ist diese Botschaft immer noch nicht bei allen Menschen angekommen. Deshalb wollten wir der Black-Lives-Matter-Bewegung mit unserem Song eine weitere Stimme geben. Weniger, um mit dem Song die Welt zu verändern, sondern mehr, um die Diskussion weiter anzuregen.

Was haben Sie mit dem Wettbewerb gewonnen?

Einerseits wird unser Song den Sommer über landesweit im US-Radio zu hören sein. Andererseits erhalten wir ein professionelles Coaching für unsere Social-Media-Präsenz. So können wir die Veröffentlichung unseres nächsten Albums in die Wege leiten. Zudem wird unsere Band einen Tag lang auf einer Werbetafel auf dem New Yorker Times Square zu sehen sein.

Auf den gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify haben Sie ja bereits Millionen von Klicks. Kann man sich da nicht zur Ruhe setzen?

Hätten wir eine Million CDs verkauft, sicher schon. Aber so reicht es nicht einmal, um den Bürojob an den Nagel zu hängen und nur noch Musik zu machen. Ein Problem ist, dass sich der Verteilschlüssel für die Gelder von Monat zu Monat ändert. So weiss man nie sicher, wie viel man für seine Klicks wirklich erhält. Das ist dann schon eine grosse Unsicherheit, wenn man sich überlegt, nur noch von der Musik zu leben.

Digital sind Sie auf jeden Fall schon gut aufgestellt, nun haben Sie auch noch die nötige Werbepräsenz gewonnen. Woran fehlt es noch für den endgültigen Schritt?

An Auftritten. Wie überall im Leben muss man dafür die richtigen Leute kennen, um an Festivals und Konzerten spielen zu können. Zuerst einmal wollen wir unser zweites Album fertigstellen, welches wir nächstes Jahr veröffentlichen. Dann folgen hoffentlich auch die Shows dazu.

Die neue Single «I Can’t Breathe» von den Rooftop Heroes gibt es auf allen gängigen Musikplattformen zu hören.

