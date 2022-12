nachgefragt «Musik darf nicht nur auf Streamingplattformen passieren»: Frauenfelder Musiker Rémy Sax bringt Album auf Kassette heraus Ende November ist das erste Soloalbum des Frauenfelder Musikers Rémy Sax erschienen – unter anderem auf Kassette. Das hat für den 28-Jährigen sowohl praktische als auch klangliche Gründe. Krisztina Scherrer 23.12.2022, 05.00 Uhr

Der Frauenfelder Rémy Sax hat Ende November sein erstes Solo-Album veröffentlicht. Bild: Jana Kohler

Rémy Sax spielt in vier Bands: Carve Up!, Obacht Obacht, Gamma Kite und Wohnung der Love. 2016 gründete er zusammen mit weiteren Frauenfelder Musikschaffenden das Label Augeil Records. Ende November hat der 28-Jährige, der an der Zürcher Hochschule der Künste studiert, sein Soloalbum «aufgeraut» auf Kassette herausgebracht. Das liegt momentan im Trend, das St.Galler Rockduo Elio Ricca oder der Frauenfelder Daif haben ihr letztes Album ebenfalls auf Tape herausgebracht.

Ihr Album «aufgeraut» gibt es nur auf Kassette. Wieso?

Rémy Sax: Das Album gibt es auch im Netz zu hören. Trotzdem, Musik ist für mich etwas, das nicht nur auf Streamingplattformen passieren darf. Musik muss in Clubs, zu Hause oder im Proberaum gespielt werden. Musik findet im Hier und Jetzt statt. Deshalb finde ich es schön, wenn man ein Album am Ende in den Händen halten kann.

Was macht die Kassette aus?

Das hat praktische Gründe. Vinyl ist momentan nur schwer erhältlich und ist auch nicht besonders nachhaltig. Zusätzlich reizen mich die klanglichen Eigenschaften des Tapes.

Über Augeil Records werden immer wieder Kassetten veröffentlicht. Ist das Label ein Markt für Kassetten?

Ein Markt ist wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Beim Verkauf der Tapes geht es darum, die Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Wir wollen den Bands eine Plattform bieten, damit sie ihre Tonträger verkaufen können.

Weshalb erlebt die Kassette ein Comeback?

Lange war Vinyl die Wahl für kleinere und mittelgrosse Bands. Mittlerweile sind aber auch die grossen Bands im Musikbusiness wieder auf den Vinyl-Zug aufgesprungen. Das und die begrenzte Produktionskapazität führen dazu, dass sich Künstlerinnen und Künstler mit kleinerem Budget auf das nächste, nicht mehr ganz so übliche Medium stürzen – eben die Kassette.

Sie spielen in vier verschiedenen Bands. Wie kam es dazu?

Es hat mir immer Spass gemacht, in Bands zu spielen. Alleine in einem Kämmerchen zu sitzen und ein Instrument zu üben, ist nicht mein Ding. Das Ausreizen der Möglichkeiten im Studio oder als Kollektiv in der Band interessieren mich mehr.

Ihr Album «aufgeraut» ist aber ein Soloalbum.

Während Corona war das Musikmachen in der Band schwierig. Deshalb habe ich zu Hause ein kleines Studio eingerichtet. Die im Kollektiv angeeigneten Fähigkeiten haben mir geholfen, mein eigenes Album zu produzieren. Das Equipment dafür habe ich in Brockis gekauft.