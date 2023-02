Warum Ostschweizer Bands viel Geld in Musikvideos investieren

Recherche Von Dinosaurierknochen und Weltraumzügen – oder warum Ostschweizer Bands viel Geld in professionelle Musikvideos investieren Die Ostschweizer Musikvideoszene blüht. Doch lohnen sich Musikvideos überhaupt? Als digitale Visitenkarte sind sie heute wichtiger denn je – aber für Bands und Filmschaffende auch ein Minusgeschäft. Ostschweizer Bands, Musikvideoproduzenten und ein Experte geben Auskunft. Claudio Weder Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Ausschnitte aus drei preisgekrönten Ostschweizer Musikvideos: «Blumen» von Panda Lux (oben), «Rainbow» von Elio Ricca (unten links) und «Driver» von Joya Marleen. Screenshots: PD

Das neuste Musikvideo von Panda Lux dauert neun Minuten und ist im Dinosauriermuseum entstanden. Das Rockduo Elio Ricca fliegt im Video «Rainbow» mit einem Zug durchs Weltall. Und von Dachs stammt das erste Deepfake-Video der Schweiz: Mit einer speziellen Computertechnologie bringen sie die sieben Bundesräte zum Tanzen.

Das Video «Charmeleon» der St.Galler Popband Dachs basiert auf künstlicher Intelligenz: Das Gesicht von Youtuber Ramin Yousofzai wird gegen jenes von Karin Keller-Sutter, Alain Berset oder Ueli Maurer getauscht. Video: Youtube

Das sind nur wenige Beispiele. Aber sie zeigen: Die Ostschweizer Musikvideoszene blüht. Und an kreativen Ideen mangelt es nicht. Es erscheinen laufend neue, qualitativ hochwertige Videoclips, die auch Preise abräumen: «Blumen» von Panda Lux und «Rainbow» von Elio Ricca landeten am Ostschweizer Kurzfilmwettbewerb 2022 auf Platz eins und zwei und sind aktuell im Rennen um die Auszeichnung «Bester Schweizer Videoclip». Diese ging im vergangenen Jahr an die St.Gallerin Joya Marleen und ihr Video «Driver».

Musikvideo als «das höchste aller Gefühle»

Auch wenn dem Medium Musikvideo nach dem Aus der Fernsehsender MTV und Viva der Tod prophezeit wurde, sind sie heute wichtiger denn je (siehe Zweittext). Für Sänger und Gitarrist Elio Ricca sind die Videos sogar so wichtig, dass er an den Storyboards mitschreibt und die Requisiten selber baut: «Ich bin ein Filmnerd und ein Bastler.»

Nicht nur den Weltraumzug hat Elio Ricca selber gebaut, sondern auch das brennende Haus und das Regenbogen-Kostüm. Video: Youtube

Neun Videos hat Elio Ricca zusammen mit Bandkollege Philip Meienhofer schon veröffentlicht, vier davon im Zusammenhang mit dem neuen Album «Luna Park». Für das Duo sind Musikvideos ein zusätzliches Ausdrucksmittel, aber auch eine Art digitale Visitenkarte. «Musik ist keine rein auditive Kunstform: Ich habe oft Bilder im Kopf, wenn ich Songs schreibe oder Musik höre», sagt Elio Ricca. Mit Musikvideos könne er sich verwirklichen: «Wenn Musik und Bild zusammenfinden, ist es das höchste aller Gefühle.»

Aufwand ist höher als Ertrag

Panda Lux dagegen haben ein ambivalentes Verhältnis zum Medium Musikvideo. Für die Rorschacher Band hat dessen Bedeutung abgenommen: «Vor fünf bis sechs Jahren war für uns noch klar: Zu jeder neuen Single braucht es ein Musikvideo», sagt Bassist Janos Mijnssen. Das hat sich geändert: «Heute überlegen wir uns zwei Mal, ob wir eines machen wollen.» Ein Grund ist, dass der Aufwand um ein Vielfaches höher ist als der Ertrag.

Janos Mijnssen, Bassist bei Panda Lux. Bild: PD

«Am Ende läuft ein teures Video immer Gefahr, dass es auf Youtube versandet.»

Ein Musikvideo kostet schnell mehrere tausend Franken. Bands, die kein grosses Label im Rücken haben, müssen das aus dem eigenen Sack zahlen oder sind auf Kulturfördergelder angewiesen. Panda Lux haben 8000 Franken für das «Blumen»-Video ausgegeben, an dem rund 40 Leute beteiligt waren, darunter ein professionelles Filmteam um Regisseurin Kezia Zurbrügg. Auf den ersten Blick ist das eine hohe Summe. Doch: «Ohne freiwillige Helfer und Freundschaftsrabatte hätte es uns das Fünffache gekostet», so Mijnssen.

Das neue Album von Panda Lux besteht aus neun Versionen des Songs «Blumen». Im Musikvideo sind drei davon zu hören. Video: Youtube

Kleine Budgets machen der Filmbranche zu schaffen

Tatsächlich ist die Finanzierung von Musikvideos ein Problem. Die Ansprüche von Bands sind oft gross, die Budgets aber klein. Das macht die Sache auch für Filmschaffende prekär. «Wenn wir nur Musikvideos machen würden, könnten wir nicht überleben», sagt der Balgacher Remo Schmidheiny, der 2020 zusammen mit der Rorschacherin Siriam Drobik das Studio Toericht gegründet hat, ein Büro für Grafik, Film und 3D-Animation mit Sitz in Zürich. Die beiden sind derzeit gefragt, wenn es um Musikvideos geht. Sie haben unter anderem «Rainbow» und «Fomo» von Elio Ricca produziert.

Sie sind ein gefragtes Duo, wenn es um Musikvideos geht: Siriam Drobik und Remo Schmidheiny alias Studio Toericht. Bild: PD

Die Kosten für ein Video von Studio Toericht bewegen sich im vier- bis fünfstelligen Bereich. Beim Preis machen die beiden oft Kompromisse. Schmidheiny:

«Wenn wir mit einem branchenüblichen Stundensatz rechnen würden, müssten wir für ein Musikvideo mehrere zehntausend Franken verlangen. Das wäre selbst für ein grosses Musiklabel nicht bezahlbar.»

Bis zu einem Monat reine Arbeitszeit investieren die beiden in ein Video. Manchmal auch mehr. Der Dreh, der Schnitt, die Nachbearbeitung – das alles braucht Zeit. «Es kam schon vor, dass wir kurz vor einem Release bis nachts um vier am Feinschliff arbeiteten», erzählt Drobik.

Doch ums grosse Geld geht es den beiden nicht. Auch wenn Musikvideos ein Minusgeschäft sind, haben sie einen Nutzen für das Duo. Drobik sagt: «Wir machen nur Projekte, an denen wir persönlich wachsen können. Und bei denen wir kreative Freiheit haben – das ist uns am wichtigsten.»

Es kann auch nur ein Handyvideo sein

Kim Lemmenmeier, Frontfrau von We Are Ava. Bild: Jeremy Marugan

Doch warum greifen Bands für ein paar tausend Klicks auf Youtube so tief in die Tasche? Bei Panda Lux hatte es künstlerische Gründe: «Wir hatten von Anfang an eine gute Idee, die wir unbedingt umsetzen wollten.» Kim Lemmenmeier, Frontfrau der Elektropop-Band We Are Ava, nennt einen weiteren Grund: «Heutzutage läuft so viel in der Musikbranche über Social Media – das Visuelle ist absolut essenziell.» Eine Art Bild brauche es immer, das könne auch bloss ein Handyvideo sein. Die Band hat ihr erstes Album «Inner Gardening» denn auch als Videoalbum konzipiert – zu jedem der zehn Songs erschien ein Musikvideo. «Der Aufwand war gross, aber wir sehen darin auch eine Chance, unsere Identität als Band zu stärken», sagt Lemmenmeier.

Fabian Mösch war fast sechs Jahre lang Co-Betriebsleiter des St.Galler Kulturlokals Palace. Bild: Tobias Garcia

Der visuelle Auftritt kann letztlich aber auch bei Festivalbewerbungen relevant sein. Fabian Mösch, ehemaliger Co-Betriebsleiter des St.Galler Palace und Booker beim Badener Musikfestival One Of A Million, sagt: «Musikvideos können zeigen, wie sich Musikerinnen und Musiker mit weiteren Kunstformen auseinandersetzen, oder wie viel Wert sie auf bildliche Ästhetik legen.» Am Ende sei jedoch immer die Musik der Hauptgrund für ein Booking. Aber: «Gute Songs in Kombination mit einem guten Video können sicher noch mehr beeindrucken.»

Das sagt der Experte: «Gestorben ist nur das Musikfernsehen, nicht das Musikvideo»

Maximilian Jablonowski ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent am Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich. Er forscht unter anderem zu Medientechnologien, populärer Ästhetik und Musikvideos. Im Interview erklärt er, warum Musikvideos gerade eine Blütezeit erleben.

Maximilian Jablonowski forscht an der Universität Zürich zu Musikvideos. Bild: PD

Wie wichtig sind Musikvideos für die Musikindustrie im digitalen Zeitalter?

Maximilian Jablonowski: Musikvideos haben aktuell eine sehr grosse Bedeutung. Schaut man sich die zwanzig meistgesehenen Videos auf Youtube an, sind darunter fast ausschliesslich Musikvideos. Doch sind sie nicht nur für die grossen Majors, sondern auch für kleinere Bands und Labels interessant. Sie sind dank neuer, digitaler Hard- und Software im Vergleich zu früher relativ schnell und günstig zu produzieren und über Youtube und Social Media leicht zu verbreiten. Bereits mit kleinen Budgets lassen sich heutzutage ästhetisch interessante Videos produzieren. Somit sind sie für Bands wichtig, um Aufmerksamkeit zu generieren, darüber hinaus aber auch, um eine umfassende ästhetische Handschrift zu entwickeln. Musikvideos sind eine der wichtigsten populären Kunstformen der Gegenwart und ein zentraler Teil gegenwärtiger Popkultur.

Können Sie bei Musikvideos einen bestimmten Trend bezüglich ihrer Machart feststellen?

Es werden momentan so viele Musikvideos produziert wie noch nie zuvor. Viele heutige Musikvideos nehmen an einer analogen Nostalgie teil, indem sie Ästhetiken und Stile älterer analoger Medien wie Super 8 oder VHS imitieren oder altes Film- und Videomaterial, zum Beispiel Homevideos oder Fernsehausschnitte aus der Kindheit, integrieren. Auf der anderen Seite werden Ästhetiken von Videospielen, Virtual Reality oder Social Media aufgegriffen. Letzteres oft auch, um über Social Media viral gehen zu können, etwa über Tiktok-geeignete Tanzschritte. Zuletzt lässt sich noch eine Cinematisierung des Musikvideos feststellen: Videos werden länger als die zugrunde liegenden Songs – häufig 10 bis 15 Minuten –, sind von hoher filmischer Qualität und nähern sich in ihrer Narration dem Format des Kurzfilms an.

Wie schätzen Sie die Zukunft von Musikvideos ein?

Ende der 90er, Anfang der 2000er wurde von vielen der Tod des Musikvideos ausgerufen, da das Musikfernsehen sich mit Klingeltonwerbung und Reality-TV-Formaten in die Bedeutungslosigkeit sendete. Gestorben ist nur das Musikfernsehen, nicht das Musikvideo: Einige Musikvideoforschende sprechen davon, dass mit Youtube das zweite Goldene Zeitalter des Musikvideos angebrochen sei. Ich sehe aktuell keinen Grund dafür, warum Musikvideos in naher Zukunft an Bedeutung verlieren sollten. Sie werden sich verändern, aber nicht allzu schnell aussterben.

