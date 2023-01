Simon Winiger alias Johnny Simon hat die Stadt Rom vertont

Musikprojekt «In Rom liegen das Schöne und das Hässliche dicht beieinander»: Der Toggenburger Simon Winiger hat die Ewige Stadt vertont Das erste Soloalbum von Simon Winiger alias Johnny Simon ist eine Ode an die Stadt Rom – genauso wie die Konzertreihe «Aurea Roma Est», die er zusammen mit Jazzpianist Adriano Regazzin auf die Beine gestellt hat. Geplant sind fünf Konzerte in der Ostschweiz, Start ist am Samstag in St.Gallen. Claudio Weder Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Winiger ist in Kirchberg aufgewachsen und wohnt heute in Winterthur. Links neben ihm das Plattencover seines Albums «Sculptures». Bild: Ralph Ribi

Ein Strassenhändler verkauft Feuerzeug, unter Pinien wird Kaffee getrunken und zwischen Statuen, Säulen und Skulpturen liegt Hundekot. Diese Eindrücke, die während eines Spaziergangs durch die Stadt Rom entstanden sind, hält der Toggenburger Musiker Simon Winiger alias Johnny Simon in seinem Song «Sculptures» fest. Er bildet den Auftakt zum gleichnamigen Soloalbum, das vergangene Woche erschienen ist und am 25. Februar im Treppenhaus Rorschach getauft wird.

Winiger verarbeitet in seinem ersten Album seine Erlebnisse während eines viermonatigen Atelieraufenthalts im Jahr 2014. Wie in einem Tagebuch hält er Gespräche mit Einheimischen fest oder schildert seine Gefühle wie Selbstzweifel oder Einsamkeit.

An Rom faszinieren ihn die erhabenen Bauten, die antike Vergangenheit, aber auch die Ambivalenz der Stadt: «In Rom liegen das Schöne und das Hässliche dicht beieinander», sagt der 41-Jährige, der in Kirchberg aufgewachsen ist und heute in Winterthur lebt. Warum gibt er das Album erst jetzt, acht Jahre später, heraus?

«Mir fehlte die Zeit, aber auch der Mut, um die Songs zu veröffentlichen.»

Komplexe Rhythmen, ungewohnte Harmonien

Lange hielt sich Winiger lieber im Hintergrund, erst 2020, während des Lockdowns, fasste er den Entschluss, das Album herauszubringen. Als Solokünstler ist er bisher kaum in Erscheinung getreten; viel eher kennt man ihn als langjährigen Bassisten von Marc Sway oder als Mitglied der Ostschweizer Funkband Starch, mit der er «einmal um die Welt» getourt ist. «Ich wollte schon immer mal ein eigenes Projekt realisieren», sagt Winiger. Deshalb habe er sich eine Auszeit genommen: Der Romaufenthalt habe ihm geholfen, seine eigene musikalische Sprache zu finden.

Das Musikvideo zum Song «Sculptures». Video: Youtube

Auf «Sculptures» ist denn auch nur er zu hören: Er hat die Songs selber geschrieben, den Gesang sowie alle Instrumente selber aufgenommen: Piano, Gitarre, Bass, Percussions, Mundharmonika und Trompete. Die zehn Stücke sind eine Mischung aus Folk und Pop, klingen aber alles andere als konventionell.

Winiger sprengt die Grenzen des klassischen Songwritings, baut immer wieder komplexe Rhythmen und ungewohnte Harmonien ein. Und auch die Stadt lässt er «zu Wort» kommen: Bei den meisten Songs basiert der Rhythmus auf einer Tonaufnahme der Geräuschkulisse Roms, die er verschnipselt und zu einem Beat zusammengesetzt hat.

Fünf Konzerte in fünf Kirchen

Neben dem Album hat Winiger noch ein weiteres Projekt am Start – auch dieses dreht sich um Rom. «Aurea Roma Est» heisst die Konzertreihe, die er zusammen mit dem Jazzpianisten Adriano Regazzin (alias Montefalcone) auf die Beine gestellt hat. Start ist am Samstag in der Linsebühlkirche St.Gallen (20 Uhr). Es folgen vier weitere Auftritte in Ostschweizer Kirchen: in Winterthur (15.1.), Kirchberg (21.1.), Trogen (22.1.) und Jona (12.2.).

Ausgangspunkt für das Projekt bildeten die ähnlichen Biografien der beiden Musiker: Winiger und Regazzin wuchsen im Toggenburg auf, besuchten die Kantonsschule Wattwil und absolvierten zusammen die Jazzschule Luzern. Und wie Winiger hat sich Regazzin eine Auszeit in Rom genommen – auch seine Songs nehmen häufig Bezug auf die italienische Hauptstadt. «Diese Parallele ist uns erst kürzlich aufgefallen», sagt Winiger und lacht.

Jazzpianist Adriano Regazzin. Bild: PD

«Aurea Roma Est» – der Titel ist ein Zitat des römischen Dichters Ovid – soll eine Ode an die Ewige Stadt sein. Die Kirche als Aufführungsort bildet dabei den antiken Rahmen, zu hören sind Winigers und Regazzins Songs arrangiert für Band, Streicher und einen 30-köpfigen Chor (Arrangement: Fabia Paller). Für stimmungsvolles Licht sorgt der St.Galler Lichtkünstler Walter Boos.

Ein Ziel des Projektes ist, Amateure und Profis zusammenzubringen: Der Chor besteht aus Jugendlichen der Kantonsschulen Trogen und Wattwil, wo Regazzin und Winiger unterrichten. «Für die Jugendlichen ist es ein einmaliges Erlebnis, bei einem solchen Projekt mitzuwirken», sagt Winiger. «Es sind fünf Auftritte – das ist ja schon fast eine kleine Tournee.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen