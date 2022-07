OASG: Das waren die musikalischen Highlights am Donnerstag

Musikkritik Songs gegen den Coronafrust und ein psychedelischer Drogentrip auf der Intro-Stage: Der Donnerstag am Open Air St.Gallen war auch ohne Sam Fender gut Endlich wieder Livemusik, endlich wieder feiern. Mit Schmyt, Mando Diao und Mischgewebe hatte der Donnerstagabend am Open Air St.Gallen musikalisch einiges zu bieten. Claudio Weder Jetzt kommentieren 01.07.2022, 11.14 Uhr

Die schwedische Rockband Mando Diao auf der Sternenbühne. Bild: Reto Martin

So ganz verdaut hat man es zwar noch nicht. Wegen einer Mandelentzündung musste der britische Shootingstar Sam Fender seinen Auftritt am ersten Abend des Open Airs St.Gallen kurzfristig absagen. Es wäre perfekt gewesen. Fender, Mando Diao, Purple Disco Machine – so hochkarätig war die Sternenbühne an einem Donnerstag im Sittertobel noch kaum je besetzt.

Der Abend war aber trotzdem gut. Auch ohne Sam Fender. An dessen Stelle trat der Berliner Sänger und Rapper Schmyt, bekannt als Mitglied der 2020 aufgelösten Band Rakede. Ein würdiger Ersatz. Auch wenn im Vorfeld Zweifel aufkamen: Braucht es am Open Air St.Gallen noch mehr Deutschrap? Und: Sind Schmyts Songs nicht zu pathetisch, seine Texte zu nachdenklich, seine Beats zu relaxed, um das Publikum nach der zweijährigen Corona-Zwangspause wieder aus der Reserve zu holen?

Die Welt ist im Arsch

Die Zweifel waren schnell verflogen. Dieser Schmyt, der nach dem Aus von Rakede im Senkrechtstart eine Solokarriere begann, ist live eine Wucht. Begleitet von einem DJ und einem Schlagzeuger, heizte der Berliner von Beginn weg mit druckvollen Nummern wie «Medusa» dem Publikum ordentlich ein. Die ruhigen und nachdenklichen Songs – wie seine Débutsingle «Niemand», bei der sich Schmyt am Klavier begleitete – waren passend platziert.

Der Berliner Sänger und Rapper Schmyt war der Ersatz für den britischen Indie-Rocker Sam Fender, der an einer Mandelentzündung erkrankt war. Bild: Reto Martin

Schmyts eigenwilliger Stil gefällt. Gekonnt verbindet er Elemente aus Pop, Trap und Hip-Hop. Auch die Texte sind stark, weil sie frei von den sonst im Deutschrap üblichen Banalitäten und Klischees sind. Schmyt macht politische Seitenhiebe auf Nazis und die Klimakrise (zum Beispiel im Song «Bumms»), reflektiert immer wieder seine von Niederlagen und Coolness-Komplexen geprägte Jugend – und findet mit der Zerstörung, die er gerne und oft besingt, eine, wenn vielleicht auch ungewollte Metapher für den aktuellen Zustand der Welt:

«Die Welt ist heute Morgen so im Arsch wie gestern auch.»

Diese «kaputte» Welt kam auch bei Mando Diao zur Sprache, dem Headliner des Abends. Passenderweise fegte gerade ein Gewitter über das Sittertobel, als die fünf Schweden ihr Set mit brachialen Gitarrenriffs und einem pompösen Aufschrei begannen: «Stop The Train!», wiederholte Sänger (und Showman) Björn Dixgård im Refrain, nachdem er aus dem Innern einer riesigen Drehorgel entstiegen war. Man kann diese Songzeile als einen Appell an die Menschheit lesen, die vom richtigen Kurs abgekommen ist, symbolisch also auf den falschen Zug aufgesprungen ist.

Roher Rock 'n' Roll

Und da ist auch wieder die Pandemie. Wohl nicht zum letzten Mal wurde sie an diesem Open Air besungen. «Na, wie ging’s euch während Corona?», fragte Dixgård ein paar Songs später ironisch ins Mikrofon. Die Antwort gab die Band mit dem Song «Frustration» gleich selber. «Stop The Train» und «Frustration» – diese zwei Songs fielen besonders auf. Sie wurden im Mai auf der neuesten EP der Band veröffentlicht. Im Laufe des Jahres sollen zwei weitere EPs, sogenannte «Volumes», folgen, danach will die Band alles zu einem Album zusammenführen.

Leicht verstörend, aber witzig: Zu Beginn des Konzerts von Mando Diao spielte dieser mysteriöse Drehorgelmann ein Ständchen. Aus dem Innern der Drehorgel trat später Sänger Björn Dixgård. Bild: Reto Martin

Es sind roh und dreckig klingende Songs mit ikonischen Riffs und eingängigen, hymnenartigen Gesangspassagen, die zeigen: Mando Diao, die Band, die in den vergangenen Jahren einiges durchmachen musste und immer mal wieder musikalische Experimente wagte, kehrt zu ihren Wurzeln zurück: dem Rock 'n' Roll.

Abgesehen von den neuen Songs und dem leicht verstörenden, aber witzigen Intro mit der Drehorgel, war der Auftritt aber weitgehend überraschungsfrei. Solid, aber irgendwie auch ein bisschen vorhersehbar und gerade im Mittelteil etwas monoton. Das Energielevel hingegen war auf konstant hohem Niveau, und als die obligaten Hits wie «Black Saturday» oder «Dance With Somebody» aus den Lautsprechern dröhnten, verwandelte sich die Sternenbühne in eine regelrechte Tanzbude. Endlich wieder Livemusik, endlich wieder feiern. Das Festivalpublikum scheint nun definitiv aus der Coronamüdigkeit erwacht zu sein.

Herausfordernde Klangwelten

Das war einige Stunden zuvor auf der Intro-Stage noch anders: Wenige Minuten, bevor das Ostschweizer Elektro-Pop-Duo Mischgewebe auf die Bühne trat, waren das Barpersonal und die Technikleute die einzigen Anwesenden. Nur zögerlich wagten sich die Leute in das dunkle Zelt unmittelbar neben der Hauptbühne, das wie eine Minivariante der Sternenbühne daherkommt. Auch dauerte es eine Weile, bis das Tanzbein geschwungen wurde. Das mag am etwas langen, sphärischen Intro gelegen haben. Oder aber an der neuen Bühne, an die man sich erst noch gewöhnen muss. Doch spätestens, als die ersten Bässe aus den Boxen wummerten und der Beat endlich einsetzte, schien alles vergessen zu sein.

Das Elektro-Pop-Duo Mischgewebe eröffnete am Donnerstagabend die neue Intro-Stage. Bild: Luca Ghiselli

Mischgewebe, die Gewinner des Nachwuchswettbewerbs «bandXost» 2019, überzeugten mit ihrem organischen, teils düsteren Elektropop, der nie langweilig klingt und einen in fremde Welten versetzt. Schade nur, dass der Act nicht später angesetzt wurde. Das Publikum schien um 19 Uhr noch nicht bereit für die herausfordernden psychedelischen Klangwelten von Melanie Danuser und Bill Bühler, die einem musikalischen Drogentrip gleichkamen.

