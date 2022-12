Mumienstreit: Milo Rau reagiert auf die Vorwürfe von Peter Fux

Mumienstreit «Ich war geschockt über den extrem emotionalen Brief»: Milo Rau reagiert auf Vorwürfe von Museumsdirektor Peter Fux Peter Fux, Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen, kritisierte vergangene Woche Theatermacher Milo Rau für sein Vorhaben, die Mumie Schepenese aus der Stiftsbibliothek zu befreien. Nun kontert Rau die Vorwürfe in einem zweiseitigen Schreiben. Claudio Weder Jetzt kommentieren 12.12.2022, 17.00 Uhr

Kämpft für die Rückführung der St.Galler Mumie Schepenese nach Ägypten: Theatermacher Milo Rau. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Debatte kommt nicht zur Ruhe. Nachdem der Katholische Konfessionsteil des Kantons St.Gallen vor fünf Tagen bekanntgegeben hatte, die Rückführung der Mumie Schepenese nach Ägypten zu prüfen, hat sich Peter Fux, Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums, zu Wort gemeldet. Er bezeichnet die Aktion von Theatermacher Milo Rau als «billigen Populismus» und «verwerflich».

Daraufhin hat sich Rau am Montagmorgen mit einem zweiseitigen Schreiben an diese Zeitung gewendet. Er sei über den «extrem emotionalen Brief» von Herrn Fux, welcher den spezifischen Fall Schepenese faktisch völlig ignoriere, «geschockt» gewesen.

Schepenese als «Gruseleffekt»

In seinem Schreiben zeigt Rau nochmals auf, warum der Fall Schepenese aus wissenschaftlicher und juristischer Sicht «geklärt» sei. Er nimmt dabei Bezug auf den von 200 Ägyptologinnen und Menschenrechtlern unterzeichneten «Offenen Brief der ägyptischen Forschungs- und Zivilgesellschaft». Die Unterzeichnenden sprechen im Zusammenhang mit der Grabentnahme Schepeneses von einer «illegalen Handlung». Und selbst die Stiftsbibliothek unterstreiche in ihrem Standardwerk «Schepenese», dass es sich um eine «Raubgrabung» handle, so Rau.

Auch über die Ausstellungspraxis sei sich die Fachwelt einig, so Rau weiter. Er zitiert ein Interview mit dem international renommierten Ägyptologen Jan Assmann. Assmann wirft der Stiftsbibliothek «Pietätlosigkeit» in Bezug auf den Umgang mit Schepeneses sterblichen Überresten vor: In der aktuellen Ausstellungsform sei Schepenese nichts anderes als ein «Gruseleffekt» und ein Überbleibsel «europäischer Habgier».

Rau: «Warum dieses Theater?»

Dass der Katholische Konfessionsteil eine Rückführung prüft, sei eine «Notwendigkeit» und eine «grosse Entscheidung», schreibt Rau. Damit reihe sich die Stiftsbibliothek in eine aktuell übliche Restitutionspraxis ein. Rau nennt zwei Beispiele: Der Vatikan hat Mitte Oktober drei peruanische Mumien an ihr Heimatland zurückgegeben. Und die irische Universität von Cork hat angekündigt, eine Mumie inklusive aller Särge an Ägypten zurückzugeben. Rau betont, dass diese Mumie, im Gegensatz zu Schepenese, aus einer offiziellen archäologischen Ausgrabung stamme.

«Warum diskutieren wir den Fall noch immer?», fragt sich Milo Rau.

«Die Fakten sind klar – warum dieses Theater?»

Nicht nur Peter Fux hat sich kürzlich in die Debatte eingeschaltet, auch SVP-Kantonsrat Michael Götte. Er hat eine Einfache Anfrage an den Regierungsrat eingereicht. Mit Raus Aktion werde «eine der führenden europäischen Gedächtnisinstitutionen und der bedeutendste kulturelle Tourismusmagnet der Ostschweiz diffamiert», heisst es darin. Gegenüber TVO sagt Götte: «Es nützt nichts, wenn wir die Geschichte bis 1820 zurückverfolgen. Die Mumie ist in St.Gallen sehr gut aufgehoben.»

Es geht nicht nur um eine Mumie

Am Beispiel Götte erklärt Milo Rau, warum wir immer noch über den Fall Schepenese diskutieren. «Schepenese mag zwar 3000 Jahre alt sein, nach 200 Jahren vor Ort gehört sie aber auch ein wenig zu St.Gallen», schreibt Rau. Und weiter:

«Wir St.Gallerinnen und St.Galler haben Schepenese liebgewonnen, wie illegal oder amoralisch ihr erzwungener Aufenthalt in der Stiftsbibliothek auch sein mag.»

Laut Milo Rau reicht eine rein wissenschaftliche oder juristische Debatte über Schepenese nicht aus. Es brauche auch eine «Debatte der Gefühle, der Ängste». Es brauche eine öffentliche Debatte, «so tumultuös sie sein mag». Denn es gehe in diesem «Kulturkampf» nicht nur um eine Mumie: «In Wirklichkeit geht es darum, wer wir sind und was uns ausmacht: welche Werte, welche Geschichten, welche Dinge. Und zwar auf beiden Seiten, der ägyptischen wie der schweizerischen.» Deshalb sei es so wichtig, diese Debatte gemeinsam mit allen politischen Parteien, vor allem aber gemeinsam mit Ägypten zu führen.

