Milo Raus Kunstaktion «Billiger Populismus» und «verwerfliche Aktion»: St.Galler Museumsdirektor schaltet sich mit scharfen Worten in die Mumien-Debatte ein Peter Fux, Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen, meldet sich mit einer pointierten Stellungnahme zu Wort. Sie folgt kurz nach der Meldung, dass der katholische Administrationsrat die Rückführung der Stiftsbibliothek-Mumie nach Ägypten prüft. Bei Theatermacher Milo Rau hingegen herrscht «grosse Freude». Christina Genova Jetzt kommentieren 07.12.2022, 21.00 Uhr

Schepenese in der Stiftsbibliothek St.Gallen: In der Debatte um die Rückführung der Mumie nach Ägypten geht es Schlag auf Schlag. Bild: Gian Ehrenzeller / KEY

Interpellationen im St.Galler Stadt- und Kantonsrat, ein zweiter offener Brief in Namen der ägyptischen Zivilgesellschaft, Faktenchecks, Stellungnahmen und zahlreiche Medienartikel: Seit der St.Galler Theatermacher Milo Rau Mitte November mit seiner «St.Galler Erklärung» die Diskussion um die Rückgabe von Schepenese, der ägyptischen Mumie der Stiftsbibliothek St.Gallen, lanciert hat, geht es in der Debatte Schlag auf Schlag.