Migrationsgeschichte Zwei Ostschweizer Italiener erzählen, wie sie sich als Kinder vor der Fremdenpolizei verstecken mussten: «Es war ein Attentat auf die Familien» Bis zu 50'000 Kinder litten von 1934 bis 2002 unter den familienfeindlichen Schweizer Ausländergesetzen. Der Dokumentarfilm «Im Land der verbotenen Kinder» zeigt auf, wer davon profitierte und beleuchtet ein dunkles Kapitel Zeitgeschichte. Christina Genova Jetzt kommentieren 14.02.2023, 05.00 Uhr

Das Filmstill aus «Im Land der verbotenen Kinder» zeigt eine Demonstration 1970 in Bern gegen das Saisonnierstatut. Auf dem Schild steht: «Ich will bei meinem Vater bleiben!» Bild: PD

Wie erklärt man einem Kind, dass es nicht bei seinen eigenen Eltern leben darf? Egidio Stiglianos Mutter, die in einer Textilfabrik in Altstätten als Büglerin arbeitet, weiss sich nicht anders zu helfen, als zu sagen: «In Chiasso schlagen die Zöllner den Kindern die Köpfe ab.» Der heute 62-jährige Neuropädagoge erinnert sich an die Frage seiner Schwester: «Aber nachher, ohne Kopf, darf ich dann in die Schweiz?» Bis heute klopft Stiglianos Herz, wenn er mit dem Zug in Chiasso ankommt.

Egidio Stigliano ist Vizepräsident des Vereins Tesoro. Bild: Ralph Ribi

Egidio Stigliano wuchs, bis er sieben Jahre alt war, bei seiner Grossmutter in Nova Siri in der Basilicata auf, während seine Eltern in der Schweiz als Saisonniers arbeiteten. Er ist einer von Zehntausenden Betroffenen, die unter den rigiden Schweizer Ausländergesetzen litten.

Menschen zweiter Klasse

Von 1934 bis 2002 war das Saisonnierstatut in Kraft. Saisonniers erhielten eine Arbeitsbewilligung für jeweils neun Monate. Es war ihnen verboten, ihre Kinder mitzubringen. Die Wirtschaft konnte dadurch saisonale Schwankungen ausgleichen. Auch wer als Ausländerin und Ausländer eine Jahresaufenthaltsbewilligung B erhielt, konnte nur unter bestimmten Bedingungen seine Familie nachziehen.

«Sie waren die Puffermasse des Wirtschaftswunders – Menschen zweiter Klasse», heisst es im Dokumentarfilm «Im Land der verbotenen Kinder» von Jörg Huwyler und Beat Bieri. Die beiden Luzerner beleuchten darin dieses dunkle Kapitel Schweizer Geschichte, das bis heute noch nicht aufgearbeitet ist. Am Dienstag, 14. Februar, sind sie im St.Galler Programmkino Kinok zu Gast.

Das Filmplakat des Dokumentarfilms «Im Land der verbotenen Kinder». Bild: PD

Die Grossmutter starb, als Egidio Stigliano sieben Jahre alt war. Danach brachten ihn seine Eltern in die Schweiz. Er musste sich in der Wohnung verstecken und konnte nicht zur Schule gehen. Neueste Schätzungen gehen davon aus, dass sich etwa 50’000 Kinder illegal in der Schweiz aufhielten. Dazu gehört auch Damiano D’Errico. Seine Eltern arbeiteten ab 1962 zuerst in Kreuzlingen, dann in Appenzell und St.Gallen als Saisonniers.

Nationalliga-A-Migranten

Damiano D'Errico. Bild: PD

Bis Damiano D’Errico 1970 mit zehn Jahren dauerhaft in die Schweiz kam, lebte er überwiegend bei seiner Tante im Dorf Pezze di Greco in Apulien: «Alle weinten, wenn die Eltern nach den Ferien ohne mich in die Schweiz zurückfuhren.» Zwischendurch kam D’Errico für einige Monate in die Schweiz. Er war den ganzen Tag allein in der Wohnung, es war ihm langweilig, und er hatte Angst: «Meine Eltern sagten: Bleib zu Hause und mach nicht auf, wenn jemand läutet.»

Sowohl Damiano D’Errico als auch Egidio Stigliano sind Mitglieder im Verein Tesoro. Er wurde im Herbst 2021 gegründet und vertritt die Interessen der Familien, die von der «legalisierten Gewalt» betroffen waren. Tesoro fordert eine offizielle Entschuldigung der Schweizer Behörden, eine historische Aufarbeitung und eine finanzielle Entschädigung.

Egidio Stigliano, der Vizepräsident des Vereins, sagt: «Unser Engagement ist nicht gegen die Schweiz gerichtet. Wir sind jetzt integriert, Nationalliga-A-Migranten. Man darf aber nicht vergessen, dass wir gelitten haben. Das wissen nur wenige Schweizerinnen und Schweizer.» Diese Erfahrungen müssten in die Schweizer Geschichte eingehen. «Es war ein Attentat auf die Integrität der Familien.»

Die Tricks der Arbeitgeber

Filmstill aus «Im Land der verbotenen Kinder». Der Ausschnitt aus dem SRF-Archiv zeigt, wie die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in der Schweiz ankommen. Bild: PD

Doch nicht alle reagieren auf die Forderungen des Vereins Tesoro mit Verständnis. Diesen entgegnet Stigliano: «Wer sagt, die Saisonniers seien selbst schuld, sie hätten ja nicht in die Schweiz kommen müssen, weiss nichts über Emigration. Die Menschen kamen nicht hierher, um Ferien zu machen. Ihre Arbeitskraft wurde gebraucht.»

Im Film werden auch die Tricks der Arbeitgeber thematisiert. Sie versuchten offenbar zum Teil systematisch, den Saisonniers Steine in den Weg zu legen, damit sie immer wieder daran scheiterten, eine Jahresaufenthaltsbewilligung zu bekommen. Diese erhielten sie nur, wenn sie vier Saisons in Folge jeweils exakt neun Monate arbeiteten. Um ihre billigen und willigen Arbeitskräfte nicht zu verlieren, liessen die Arbeitgeber ihre Saisonniers im vierten Jahr zum Beispiel nur acht statt neun Monate arbeiten. Josef Gasser, der 26 Jahre die Fremdenpolizei des Kantons Obwalden leitete, sagt im Film: «Es gab Absprachen zwischen Arbeitgebern und Migrationsbehörden.»

Saisonnierstatut 2.0

In Zeiten von Fachkräftemangel erscheint das Saisonnierstatut offenbar manchen Arbeitgebern wieder als attraktiv. Anfang Januar meldete sich Rolf Dörig, der Verwaltungsratspräsident des Versicherungsunternehmens Swiss Life, zu Wort. «Warum führen wir eigentlich nicht wieder das Saisonnierstatut ein, also eine zeitlich begrenzte Aufenthaltsbewilligung ohne Familien?», fragte er im «Blick». «Das käme wohl auch vielen ausländischen Fachkräften entgegen.»

«Absurd», kann Egidio Stigliano zu solchen Ideen nur sagen. Er hat Bilder im Kopf, die ihm bis heute wehtun. Er erinnert sich daran, wie er als etwa Dreijähriger mit seinem Götti in Nova Siri auf einem Feld steht und einem fahrenden Zug nachwinkt: «Erst viel später realisierte ich, dass darin meine Mutter sass, die ihr Kind vom Zugfenster aus langsam an sich vorbeiziehen sah.»

