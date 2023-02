Meisterzyklus Sommernächtliches Echo im kalten Winter: Sol Gabetta und Kristian Bezuidenhout spielten in der Tonhalle St.Gallen Ein «Monsterinstrument» sei der Flügel oft, so drastisch formuliert es Starcellistin Sol Gabetta im Künstlergespräch nach ihrem Kammermusikrezital in der Tonhalle St.Gallen. Sanft und beredet gab sich jedoch der Blüthner-Hammerflügel unter den virtuosen Händen ihres musikalischen Partners Kristian Bezuidenhout. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 01.02.2023, 12.00 Uhr

Die Cellistin Sol Gabetta verbindet in ihrem Spiel Charme und Temperament – was schön zur Geltung kommt im Dialog mit einem historischen Flügel. Bild: Julia Wesely

Für einmal zieht ein Instrument von Anfang an in Bann und lässt beinahe den Musiker vergessen, der es so unaufdringlich eloquent zu spielen weiss. Sogar die Starcellistin, die daneben sitzt, nimmt man zwar durchaus mit permanentem Wohlgefallen, aber eher wie selbstverständlich zur Kenntnis. Zumal sie nicht lautstark auftrumpfen, um Aufmerksamkeit buhlen muss. Der südafrikanische Pianist Kristian Bezuidenhout hat für das Meisterzyklus-Konzert am Dienstagabend einen historischen Blüthner, einen Hammerflügel aus den späten 1850er-Jahren, mit nach St.Gallen in die Tonhalle gebracht.

Das nahezu ausverkaufte Haus freilich ging zunächst aufs Konto seiner Kammermusikpartnerin an diesem Abend: Die in Argentinien geborene, in Basel lebende und lehrende Sol Gabetta begeistert seit langem (und immer wieder!) mit ihrer Mischung aus rhythmischer Verve und schmeichelnd schönem, ungemein differenziertem Celloton. Nicht nur Enthusiasten tiefen Streicherklangs lassen sich ihre Auftritte nicht entgehen, egal ob Sol Gabetta eines der grossen romantischen Virtuosenkonzerte spielt, Barockes mit der Cappella ihres Bruders Andrés oder Kammermusik, wie jetzt in St.Gallen.

Sein Hammerflügel lässt dem Cello auch in leisesten Schattierungen noch Raum: Kristian Bezuidenhout. Bild: Manuela Jans/ Lucerne Festival

Mit dem an historischer Aufführungspraxis orientierten Pianisten Kristian Bezuidenhout verbindet sie eine langjährige Musikerfreundschaft; die beiden verstehen einander blind. Offene Ohren genügen, und so können sie in den Sonaten Nr. 1 und 5 von Ludwig van Beethoven und Felix Mendelssohn Bartholdys Sonate Nr. 2 flexibel aus dem Augenblick heraus agieren, Tempo und Klangvolumen der Saalakustik, der jeweiligen Gestimmtheit anpassen: «Das Herz schlägt abends ja oft anders als während der Probe», wird Sol Gabetta später, beim lockeren Sofagespräch «Auf einen Drink mit...» nach dem Konzert, zu diesem Thema sagen.

Transparentes Klangbild, stilistische Bandbreite

Diese Unmittelbarkeit und Frische ihres Spiels kommt umso besser zur Geltung, weil der Blüthner-Flügel nie dick aufträgt, sondern klar und zugleich warm ein transparentes Klangbild garantiert. Er spricht, erzählt: So ist das Zusammenspiel von Klavier und Cello ein Genuss. Erstaunlich auch die stilistische Bandbreite, die der Blüthner abzudecken vermag – denn zwischen Beethovens erster und seiner letzten Sonate für Violoncello und Klavier liegen musikalisch Welten. Die Fünfte weist tief in die Romantik und darüber hinaus, und sie ist charakterlich wiederum völlig anders als Mendelssohns sanglich-überschäumende D-Dur-Sonate: Dass Sol Gabetta beide Werke auf Darmsaiten spielt, den frühen Beethoven sowieso, verfeinert den Klang und gibt ihm geschmeidige Lebendigkeit.

Besonders die späte Beethoven-Sonate profitiert davon: Ihre strenge Schroffheit vibriert, sie wird temperamentvoll aufgeladen und kontrastiert doch stark mit der Frühlingsfrische, den perlenden Klavierläufen und schillernden Arpeggien der zweisätzigen F-Dur-Sonate. Der Höhepunkt an Eleganz und Verspieltheit ist Mendelssohns zweiter Satz, Allegretto scherzando: ein sommernächtliches Elfenecho im frostigen Winter. Als Zugabe spielten Gabetta und Bezuidenhout noch Mendelssohns «Lied ohne Worte» – bevor sie dann, munter plaudernd auf dem Talk-Sofa mit Konzertdramaturgin Franziska Frey, nicht mit klaren Worten geizten.

