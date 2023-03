MEISTERZYKLUS Himmelsnah und erdverbunden: Das Emerson String Quartet sagt dem St.Galler Publikum ein beglückendes Adieu Nach über vier Jahrzehnten gemeinsamer Streichquartettarbeit ist das Emerson String Quartet auf Abschiedstournee. Reich beschenkt wurden am Sonntag die Kammermusik-Fans, welche die vier Herren nochmals auf allerhöchstem Niveau in der Tonhalle St.Gallen erleben durften. Martin Preisser Jetzt kommentieren 27.03.2023, 17.00 Uhr

Paul Watkins, Lawrence Dutton, Philip Setzer und Eugene Drucker. Bild: Jürgen Frank

Man mag es sich gar nicht vorstellen, dass es die letzten Auftritte in der über vierzigjährigen Geschichte des «Emerson String Quartet» sein sollen. Ein Trost: Aktuell zur Abschiedstournee der vier Amerikaner hat die «Deutsche Grammophon» mit 52 CDs nochmals ein umfangreiches Set mit der Kunst dieses legendären Streichquartetts veröffentlicht. In St.Gallen gab es beim Meisterzyklus mit den Emersons nochmals eine Sternstunde live.

Wie wunderbar ein solches Ensemble über die Jahre zusammengewachsen ist, lässt sich an diesem Abend auch an den Details hören. Zum Beispiel wie die Schlusswendungen bei Felix Mendelssohns erstem Streichquartett op. 12 gestaltet sind. Das Emerson Quartett macht aus diesem genialen Jugendwerk eine reife Perle und gestaltet den Schlussakkord mit einem schwindelerregend fein ziselierten gemeinsamen Vibrato, auf einer gemeinsamen Welle, in gemeinsamem Träumen.

Vier Instrumente verschmelzen zu einem

Dieser Mendelssohn begann mit einer zauberhaft feinen Patina. Alle vier sind genauestens aufeinander eingespielt, und doch wirkt alles lebendig aus dem zusammen erlebten Moment heraus gestaltet. Die Lyrik in dieser Musik entfaltet sich ohne jede Schärfe, das Elfentanzmässige des zweiten Satzes zieht mit einem so natürlichen, aber dennoch genau kalkulierten Schweben vorüber. Nicht nur in anspruchsvollen Unisono-Partien wirken die vier Instrumente wie eines, wie geheimnisvoll vereint.

Ein Bild aus den frühen Jahren des Emerson String Quartet. Bild: PD/Deutsche Grammophon

Gemeinsames Schweben, Färben, Jubilieren dann auch im dritten Streichquartett op. 67 von Johannes Brahms, einem für den Komponisten überraschend heiteren, ja zu Beginn fast mozartisch leichten Werk. Filigrane und dichte Stellen lösen sich in organischem Fluss und traumwandlerischer Balance ab, die weit über jede blosse technische, interpretatorische und intonatorische Perfektion hinausgeht.

Es ist dieses Mehr, was sich dieses Spitzenquartett in jahrzehntelanger Arbeit aneignen konnte und das es jetzt am Ende der Karriere so freudig verschenken kann. Bei diesem Brahms sind es die überraschenden und vielfältigen Grade an Leichtigkeit, die das Emerson String Quartet so souverän, aber stets geistvoll und taufrisch abrufen kann.

Das Emerson String Quartet spielt den ersten Satz aus Antonín Dvořáks «Amerikanischem Streichquartett», eine Aufnahme von 1986. Quelle: Youtube

Zwei erste Geiger

Mit Antonín Dvořáks letztem Streichquartett op. 105 schliesst das St.Galler Meisterzykluskonzert. Als würde das letzte Kammermusikwerk von Dvořák auch zum Abschied des Emersons String Quartet passen. Es ist bei aller Komplexität und dichter Anlage ein echter Dvořák, der so wunderbar kammermusikalisch denkt, der die Natur, die Vögel, die Landschaft und die Freude über all dies in seine dennoch auch ernst wirkende Musik hineinstrahlen lassen kann. Erdverbunden und himmelsnah, diese Pole loten auch die vier Emerson-Herren aus. Sie lauschen jeder Verästelung nach und führen das lange Werk in einem grossen, enthusiastischen Bogen zu Ende.

Das Emerson Quartet war das einzige Streichquartett, das beide Geiger sowohl am ersten wie am zweiten Pult einsetzte. Auch in St.Gallen, wo der schlankere Ton von Eugene Drucker wunderbar die jugendlichen Linien von Mendelssohn unterstrich und der warme, etwas fülligere Ton von Philip Setzer das Dichtere des echten und des böhmischen Brahms, wie Dvořák auch benannt wurde, herausheben konnte.

