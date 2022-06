Mein erstes Mal Rebellion auf der Bücherleiter: Der Krimiautor Stephan Pörtner wurde durch den «Schnüff» vom Zuschauer zum Leser Der in Zürich lebende Autor und Übersetzer Stephan Pörtner wurde bekannt mit seinen Krimis um die Figur Köbi Robert. Als Kind machte er lange einen Bogen und Bücher - und begnügte sich mit «Beimlesenzuschauen». Am 24. Juni liest Pörtner in der St.Galler Buchhandlung Comedia aus seinem kürzlich erschienenen historischen Roman «Heimatlos». Stephan Pörtner 21.06.2022, 05.00 Uhr

In meiner Familie wurde viel gelesen. An einer Wand stand ein hohes Büchergestell mit einer Leiter. Auf dieser Leiter bin ich gerne gesessen. Bücher gelesen habe ich nicht. Was ich las, war am Kiosk erhältlich: Comichefte, Pop-Zeitschriften und Jugendmagazine.

In den Ferien, an Sonn- und Feiertagen, an den Abenden waren Mutter, Vater und Schwester am Lesen. Ich schaute ihnen dabei zu. Es war wohl eine Form von Rebellion, wenn auch keine allzu bewusste. Ich hatte einfach beschlossen, dass Bücher nichts für mich waren.

An meinem zwölften Geburtstag bekam ich von jemandem, der nichts von meiner Abneigung wusste, ein Buch geschenkt: Geschichten vom Schnüff von Beat Brechbühl. Enttäuscht legte ich es zur Seite. Irgendwann, des Beimlesenzuschauens endgültig überdrüssig, griff ich danach. Die Kapitel waren kurz, also las ich eines. Es gefiel mir und ich las ich noch eins. Bald hatte ich mein erstes Buch gelesen. Danach fing ich ein neues an und dann das nächste. Bis heute habe ich nicht damit aufgehört. Ich behalte nur die wenigsten Bücher, darum ist mein Regal deutlich kleiner als das in meinem Elternhaus. Der «Schnüff» hat seinen festen Platz darin.

Stephan Pörtner liest am 24. Juni um 19.30 Uhr in der St.Galler Buchhandlung Comedia aus seinem Roman «Heimatlos».