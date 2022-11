Mein erstes Mal «Pure Euphorie»: Dirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer über ihren ersten Auftritt mit dem Swiss Orchestra Im Rahmen seiner Schweizer Tournee gastiert das Swiss Orchestra unter der Leitung von Lena-Lisa Wüstendörfer am 25. November in der Tonhalle St.Gallen. Vor dem Auftritt hat uns die Dirigentin erzählt, warum sie ihren ersten Auftritt mit dem Swiss Orchestra nie vergessen wird. Aufgezeichnet von Inka Grabowsky 23.11.2022, 17.00 Uhr

Lena-Lisa Wüstendörfer, Gründerin und musikalische Leiterin des Swiss Orchestra. Bild: Dominic Büttner

Nie vergessen werde ich den Moment im Oktober 2019, als wir das erste Mal mit dem Swiss Orchestra aufgetreten sind. Ein Jahr zuvor hatten wir uns gegründet. Unsere Idee ist, Schweizer Komponisten aus Klassik und Romantik aufzuführen, die zu ihrer Zeit berühmt, aber dann vergessen wurden. Wir waren überzeugt, dass wir Schätze ausgegraben hatten. In dieser Goldgräberstimmung machten wir uns an die Arbeit – und der Druck wuchs. Nach dem Konzert löste er sich in pure Euphorie.