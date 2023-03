Ausstellung über Journalismus im Kulturmuseum St.Gallen

Medien Von Fakten und Fake News: Eine neue Ausstellung im Kulturmuseum St.Gallen widmet sich dem Thema Journalismus Die Ausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit» ist die erste Ausstellung des Kulturmuseums St.Gallen unter neuem Namen. Sie vermittelt auf spielerische Art Wissen zum Thema Journalismus – ein Teil der Ausstellung ist speziell der Ostschweiz gewidmet. Claudio Weder Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Die Ausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit» zeigt unter anderem, wie vielfältig die Zeitungslandschaft in St.Gallen einst war. Bild: Michel Canonica

Eine Ausstellung über Journalismus? Das passt auf den ersten Blick nicht ins Programm des Kulturmuseums St.Gallen, das bis vor kurzem noch Historisches und Völkerkundemuseum hiess. Das gibt auch Museumsdirektor Peter Fux an der Medienorientierung am Freitag zu. Als Archäologe schlage sein Herz vor allem für Vergangenes, sagt er.

Peter Fux, Direktor des Kulturmuseums St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Dennoch bezeichnet er die Ausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit», die vom 4. März bis 2. Juli im Kulturmuseum gastiert, als einen Glücksfall. Es sei Aufgabe des Museums, sich auch mit aktuellen Themen zu beschäftigen. Und das Thema Medien sei – mit Blick auf Coronapandemie und Ukrainekrieg – gerade aktueller denn je.

Die Ausstellung beleuchtet die wichtige Rolle des Journalismus für die Gesellschaft, gibt Einblicke in den Berufsalltag von Medienschaffenden und behandelt wichtige mediengeschichtliche Ereignisse. Als Wanderausstellung konzipiert, ist sie bis 2026 in der ganzen Schweiz unterwegs. Start ist in St.Gallen, nächste Stationen sind Bern, Martigny und Winterthur. Realisiert wurde die Ausstellung durch den 2017 in Bern gegründeten Verein Journalistory. Dieser besteht aus Schweizer Historikern und Journalisten und hat neben der Ausstellung bereits mehrere grössere Oral-History-Projekte realisiert.

Vorträge und Diskussionsrunden In der St.Galler Arena finden verschiedene Begleitveranstaltungen statt. Auf dem Programm stehen Vorträge von prominenten Medienschaffenden wie Michael Walter (15.3.), Otto C.Honegger (26.3.), Hanspeter Trütsch (23.4.), Katja Glikmann (26.4.), Anna Lemmenmeier (7.6.) oder Susan Boos und Hanspeter Spörri (18.6.). Zudem steht die Arena bei bestimmten Terminen für Diskussionsrunden mit Medienschaffenden und Schulklassen zur Verfügung. (wec)

Newsroom als Escape-Room

Die Ausstellung basiert auf einem spielerischen Konzept. Sie beinhaltet mehrere interaktive Stationen, bei denen man seine Medienkompetenz testen kann; im «Spiel mit der Wahrheit» geht es zum Beispiel darum, Fakten und Fake News voneinander zu unterscheiden. Das Herzstück der Ausstellung bildet ein Newsroom. In diesem können die Besucherinnen und Besucher am Beispiel der Kopp-Affäre aus dem Jahr 1989 erleben, wie eine journalistische Recherche entsteht. Auch das ist als Spiel konzipiert: Der Newsroom wird zum Escape-Room, man hat 30 Minuten Zeit, um die relevanten Informationen zu finden und Falschmeldungen zu erkennen, bevor die Geschichte publiziert wird.

Wiederum andere Stationen in der Ausstellung vermitteln vor allem historisches Wissen. Die Station «Medien und Gesellschaft» etwa blickt auf wichtige Ereignisse der letzten 60 Jahre zurück und zeigt auf, welche Rolle die Medien dabei spielten: Die Reihe beginnt bei der Abstimmung über das Frauenstimmrecht 1959 und endet mit dem Ukrainekrieg.

Von der Abstimmung zum Frauenstimmrecht 1959 bis zur Coronapandemie und dem Ukrainekrieg: Die Station «Medien und Gesellschaft» blickt auf 60 Jahre Mediengeschichte zurück. Bild: Michel Canonica

Rundgang durch die Medienstadt St.Gallen

Auch die Ostschweizer Mediengeschichte kommt nicht zu kurz. Das Team des Kulturmuseums hat hierzu zwei Räume gestaltet: In der sogenannten «Wunderkammer» sind Originale aus der Museumssammlung zu sehen, welche die Medienwelt revolutionierten: Radios, Fotoapparate, Telefone. Auch zwei Jahreskalender von Leonhard Straub aus dem 16. Jahrhundert sind ausgestellt: Straub war der erste St.Galler Buchdrucker und Herausgeber der ersten deutschsprachigen Monatszeitschrift, dem Annus Christi.

Im selben Raum befindet sich ein Tisch mit historischen Zeitungsausgaben: Eine Ausgabe des «St.Galler Stadtanzeigers» aus dem Jahr 1912 berichtet vom Untergang der Titanic. Und das St.Galler Tagblatt hiess im Jahr 1841 noch «Tagblatt der Stadt St.Gallen» und war mehr ein «Anzeigeblättli» in Buchgrösse als eine Zeitung, wie wir sie heute kennen.

Wie vielfältig die St.Galler Zeitungslandschaft einst war, zeigt auch die «St.Galler Arena». Dieser Raum, der gestalterisch der SRF-Arena nachempfunden ist, ist nicht nur Veranstaltungsraum (siehe Box), sondern bietet auch einen virtuellen Rundgang durch die Medienstadt St.Gallen. Der Fokus liegt dabei auf zentralen Kommunikationsorten wie der ehemaligen Stickereibörse an der Neugasse, wo heute die UBS einquartiert ist. Diese Börse wurde früher als «Schwatzbörse» bezeichnet: Sie war ein Treffpunkt für die Fabrikanten und Exporteure, die dort Aufträge aushandelten und gleichzeitig News über die wirtschaftliche Lage und das Weltgeschehen austauschten.

Die «St.Galler Arena» gleicht dem SRF-Arena-Studio. Bild: Michel Canonica

Weitere Geschichten erfährt man, wenn man sich auf die neun rosafarbenen «Ereignis-Stühle» in der Arena setzt. An der rechten Stuhlseite befinden sich Behälter mit Infokarten, die von St.Galler Medienereignissen berichten – von Geschichten um die Stadtheilige Wiborada bis hin zu den Osterkrawallen 2021.

Hinweis Ausstellung von 4.März bis 2. Juli. Mehr Infos unter kulturmuseumsg.ch

