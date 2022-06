Fred Kurers Gedichte erscheinen in einer zweisprachigen Ausgabe

Lyrik «Di ganz wält isch uf aufgehööchi»: Noch einmal gibt es einen «Best-of»-Band des 2021 verstorbenen St.Galler Autors und Kabarettisten Fred Kurer – nun zweisprachig Unter dem Titel «Wenn Träume träumen könnten» hat Christoph Ferber Gedichte des St.Galler Autors, Kabarettisten und ehemaligen Kantilehrers Fred Kurer ausgewählt und ins Italienische übersetzt. Sie bewahren die Erinnerung an einen Reisenden und «immer wieder Bleibenden», an einen in Schriftsprache und Mundart so innig wie ironisch mit der Ostschweiz verbundenen Lyriker. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 20.06.2022, 12.22 Uhr

Auch als Lyriker ist er ein «immer wieder Bleibender»: der St.Galler Autor, Anglist und ehemalige Kellerbühne-Leiter Fred Kurer (1936–2021). Bild: Ralph Ribi

«Da isch aifach esoo»: Das Unabänderliche, stillen Weltgesetzen Folgende tönt auf Sanggallisch vergleichsweise sanft. Nicht wie ein trockenes «Basta», das jeden Einspruch verbieten würde. Eher wie ein mildes, nachsichtiges Fazit beim Blick auf die Dinge, wie sie sind oder zu sein scheinen.

Es mag am O liegen, dem staunenden Vokal, ohne Spitze, im Gegensatz zu «È semplicemente così», «L'è propi dumà insci» – so übersetzen Christoph Ferber und Aurelio Buletti den wiederkehrenden Schlusssatz der sieben Mundartgedichte von Fred Kurer ins Italienische und in Tessiner Dialekt.

Er könnte ein Leitvers fast aller Kurer-Texte sein, die im Frühjahr unter dem Titel «Wenn Träume träumen könnten – Se i sogni sapessero sognare» noch einmal neu im Thurgauer Caracol-Verlag erschienen sind: in einer Auswahl von Christoph Ferber, durchgehend zweisprachig. Was eine schöne Reverenz ist gegenüber dem Lyriker, Theaterautor, Lehrer und Anglisten, der seinerseits als Übersetzer tätig war – beispielsweise der englischsprachigen Gedichte von Gabrielle Alioth.

Der besondere Tonfall wird im Vergleich zur Übersetzung klarer

Leise Einsicht, eine ins heiter Ergebene oder Ironische aufgehellte Melancholie zieht sich durch die lyrischen Weltbeobachtungen im Nahbereich wie in der Ferne: ein nicht zu schwermütiger Blues; eine wache, aber nicht laut heraustrompetete Anteilnahme.

Viele der Texte kennt man aus früheren Gedichtbänden Kurers und aus der 2016 erschienenen «Best of Fred»-Sammlung «ich möchte nicht nur vogel sein». Nach der Liquidierung des Verlags im Waldgut aber waren sie eine Weile lang nicht mehr erhältlich. Nun sichert der handliche, kobaltblaue Band ihr Bleiben und Weiterleben.

Die Übersetzungen tragen Kurers Gedichte südwärts über die Alpen und sie verfeinern das innere Gehör für den charakteristischen Tonfall des St.Galler Lyrikers: im kühleren, mehr dem scharfsinnigen Denken verpflichteten Schriftdeutsch ebenso wie in der sinnierenden Mundart. Vor allem hier schwingen Gefühle und Stimmungen mit, die sich nicht gänzlich übersetzen lassen.

s bescht

wo n i tenggt ha

wo mir chöönt passiere

wenn i emol uu berüemt bi

isch



i lauf d Maartgass döruuf

öppe fööf lüt traaiet sich om

isch's en ächt?



ond schlönd de grend aa

am nöggschte latärnepfool

Vieles hat philosophische Tiefe, es zeugt von Scharfblick und sensiblem Witz: etwa im Gedicht «blos en s», das von der kindlichen Lust an Sprachspielereien handelt, dem winzigen, immensen Unterschied zwischen «komisch» und «kosmisch». Oder wenn Kurer «for em hüsli am Malfewääg» das Tischtuch ausschüttelt und damit ein Erdbeben in Mexiko auslöst. Zumindest theoretisch – «waansinnigi uswörkige», die Gedichte wohl nicht haben, aber ins Bewusstsein führen können.

Denken, Schreiben und der Wunsch, wahrgenommen zu werden

Es geht zu Fuss und auf dem Velo durch die Stadt, ins Umland; beide Bewegungsarten haben, so zeigen Gedichte wie «haiku» und «schriibe n isch en ewige chrampf», ihre Entsprechung im Denken und Schreiben und stehen für eine Lebenshaltung des letztes Jahr im Juni verstorbenen Lyrikers, Kantilehrers und Kabarettisten: «Di ganz wält isch uf aufgehööchi.»

Man sieht Fred Kurer in seinen Texten über die St.Galler Marktgasse schlendern oder «im chliitheaater bim Oertli obe» sitzen, «zimli wiit forne», und gopf, in der sehr privaten, ironisch entsentimentalisierten Erinnerung scheint auch ein Stückchen Stadtleben und Stadtgeschichte auf. Die Hoffnung,

wenn nicht sehr berühmt, so doch

vielleicht

ein bisschen wahrgenommen

zu werden. Dass sie sich zu Lebzeiten erfüllt hat und Fred Kurers Texte wie ihr Autor «immer wieder Bleibende» sind (so hat er sich in einem «Saiten»-Interview einmal selbst charakterisiert), davon zeugt die Neuausgabe und Übersetzung der Gedichte.

Aber nicht nur St.Galler werden in zeitlos lakonischen, träfen Zeilen einem so klugen wie sensiblen Beobachter begegnen und oftmals im Stillen zustimmen: Da isch eifach äsoo.

Buchpräsentation Mittwoch, 22. Juni, 18 Uhr, Raum für Literatur, Hauptpost St.Gallen.

